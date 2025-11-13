Mbappe a adus un omagiu victimelor atentatelor din 13 noiembrie 2015, în numele echipei Franţei

Starul Kylian Mbappe, prezent la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Ucraina, programat joi în cadrul preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, a adresat un omagiu în numele echipei Franţei victimelor atentatelor care au avut loc pe 13 noiembrie 2015 în Franţa, soldate cu 130 de morţi şi peste 400 de răniţi, informează cotidianul L'Equipe.

'Toată lumea ştie cât de specială este ziua de mâine (joi), în cel mai rău sens al cuvântului. Am vrut să ne gândim la toţi oamenii care şi-au pierdut pe cei dragi, care poate au fost afectaţi, răniţi, fie mental, fie fizic', a declarat căpitanul 'Les Bleus'.

Jucătorul echipei Real Madrid a dat asigurări că cel mai important lucru va fi în altă parte, în această zi de comemorare.

'Vom încerca să aducem un omagiu tuturor acestor oameni, fie în timpul zilei, fie în timpul meciului, şi să aducem zâmbete pe feţele oamenilor care vor veni pe stadion. Vrem să-i facem pe francezi să înţeleagă că, deşi este în joc un loc la Cupa Mondială, există lucruri mult mai importante şi nu suntem deconectaţi de la ele', a precizat Mbappe.