Mbappe şi Vinicius, ţinta insultelor rasiste la meciul cu Real Oviedo

Cel puţin doi suporteri ai echipei Real Oviedo au imitat strigătul maimuţei la adresa lui Kylian Mbappe şi Vinicius duminică seara, în timpul victoriei cu 3-0 a echipei Real Madrid. Camerele televiziunii spaniole Movistar i-au surprins pe cei doi suporteri aflaţi în două tribune diferite.

Prima dată, în timpul sărbătoririi golului 0-1. Mbappe s-a aruncat în genunchi pe gazon, iar tribuna a intonat un deplorabil „uh, uh, uh”. Un sunet deplorabil care s-a repetat în minutul 63, când Vinicius a intrat pe teren.

Doar unii dintre cei 29.758 de spectatori care au creat o atmosferă extraordinară la Oviedo au fost semnalaţi de emisiunea El Dia Despues.

Real Madrid nu a reacţionat încă la aceste dezvăluiri ale Movistar, dar Vinicius părea foarte afectat de aceste strigăte rasiste îndreptate împotriva lui, provocând publicul după ce a marcat golul de 3-0 în minutul 90+3.

LaLiga studiază acest recent caz de rasism şi a deschis o anchetă în vederea aplicării de sancţiuni.