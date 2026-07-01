Mediul de afaceri va avea parte de o reprezentare mai bună în faţa organelor fiscale

Antreprenorii trebuie să fie asistaţi în cazul controalelor ANAF pentru ca procesul să se desfăşoare corect, iar atunci când sunt supuşi diverselor interpretări legislative ori abuzurilor din partea organelor fiscale, îşi pot găsi dreptatea în instanţă. În aceste cazuri, contribuţia avocaţilor face diferenţa, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Dobrinescu Dobrev îşi schimbă identitatea vizuală şi devine Dobrinescu Dobrev Haraga, cooptând-o ca partener pe Bianca Haraga, cu o experienţă de peste 20 de ani în drept fiscal, litigii fiscale, administrative şi comerciale, proiecte de ajutor de stat şi altele, din care 16 ani ca avocat al Renault Group România.

„Am ajuns să lucrez cu Luisiana printr-un pur hazard. După o carieră de peste 20 de ani ca avocat in-house, nu mă vedeam profesând într-o firmă de avocatură. Atenţia pentru detalii, pasiunea pentru dreptul fiscal şi echipa minunată formată între timp m-au făcut să înţeleg ce a vrut Mark Twain să spună prin „Find a job you love and you will never have to work a day in your life”, a declarat Bianca Haraga.

„Suntem foarte fericiţi că Bianca a acceptat şi şi-a asumat poziţia de partener - este o titulatură care a venit ca o recunoaştere a modului în care ea deja inspiră şi formează oameni, fiind un avocat desăvârşit, dar mai înainte de toate, un om extraordinar”, afirmă Luisiana Dobrinescu, avocat, managing partner Dobrinescu Dobrev Haraga.

Cu această ocazie, societatea de avocatură are şi o nouă identitate vizuală, două semicercuri în jurul unui punct central care, când sunt închise, formează un tot unitar, iar când sunt deschise, arată precum un fluture.

„Aceasta reflectă complexitatea domeniului în care activăm şi misiunea noastră ca avocaţi. Punctul central este justiţia umană către care tindem în misiunea noastră de avocaţi litiganţi, aripile deschise fiind simbolul abordărilor fluide şi optimiste. Noua siglă nu reprezintă o schimbare, ci o declaraţie”, explică Luisiana Dobrinescu.