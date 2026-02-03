MedLife preia MEDSTAR şi îşi consolidează reţeaua Sfânta Maria în Transilvania

MedLife a finalizat achiziţia integrală a grupului MEDSTAR din Cluj-Napoca, consolidându-şi astfel prezenţa în regiunea Transilvaniei, conform unui comunicat remis redacţiei. MEDSTAR va funcţiona acum sub umbrela brandului Sfânta Maria, parte a Grupului MedLife, dedicat în principal pacienţilor care accesează servicii în regim CAS, se adaugă în comunicat.

Sursa precizată subliniază că prin această achiziţie, reţeaua Sfânta Maria îşi întăreşte prezenţa la nivel naţional, fiind activă în 15 judeţe, printre care Alba, Bucureşti, Braila, Constanţa, Craiova, Galaţi, Bacău, Iaşi, Timiş, Sibiu, Vrancea, Prahova, Argeş, Dolj şi Cluj. Tranzacţia a fost finalizată pe 29 ianuarie 2026, conform comunicatului, după îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare, iar managementul MEDSTAR va continua să coordoneze echipa locală pentru a asigura continuitatea operaţională şi integrarea treptată în reţeaua Sfânta Maria.

MEDSTAR operează în Cluj-Napoca patru clinici, un laborator, servicii de imagistică uşoară şi baze de recuperare medicală, oferind peste 30 de specialităţi printr-o echipă de peste 200 de medici şi specialişti. Integrarea acestei reţele permite extinderea accesului pacienţilor la servicii medicale de calitate, în regim CAS, şi întărirea prezenţei MedLife în Transilvania, potrivit comunicatului remis redacţiei.