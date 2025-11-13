Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
MerchantPro Compass: ziua de Black Friday 2025 revine pe creştere, cu +10% la numărul tranzacţiilor

T.B.
13 noiembrie, 10:01

MerchantPro Compass: ziua de Black Friday 2025 revine pe creştere, cu +10% la numărul tranzacţiilor

Black Friday 2025 marchează un punct de cotitură pentru eCommerce-ul românesc. După doi ani de stagnare, ziua de vineri revine pe creştere, cu +10% la numărul de tranzacţii, iar întreaga săptămână de campanie înregistrează un avans valoric de +20%, cu un vârf de +48% în ziua de joi. Potrivit analizei anuale realizate de platforma SaaS de eCommerce MerchantPro, segmentele Pharma, Sport, Auto&Moto şi Cărţi urcă puternic, în timp ce categoriile Fashion, Home&Deco şi Articole pentru copii frânează sub presiunea comerţului asiatic low-cost.

Performanţele înregistrate pe un eşantion reprezentativ de magazine locale de pe platforma MerchantPro incluse în analiză în fiecare an, indică o schimbare în felul în care românii şi-au planificat achiziţiile, comparativ cu ultimii 2 ani, dar şi o mutare a atenţiei către domenii noi.

Dacă în analizele din anii anteriori, ziua de vineri indica o stagnare, anul acesta numărul comenzilor în Vinerea Neagră a crescut cu peste 10%, iar valoric s-a înregistrat un +18%. Surpriza săptămânii negre a adus-o ziua de joi, în care s-a înregistrat cea mai mare creştere valorică, +48%, în contextul unui plus de 10% la număr de comenzi.

La nivel de săptămână (4-10 nov), creşterea a fost moderată, cu 3% mai multe comenzi şi cu 20% creştere valorică faţă de săptămâna echivalentă din 2024, confirmând eficienţa modelului de campanii extinse de tip Black Week. Valoarea medie a coşului de cumpărături s-a situat la 68 euro, cu +16% faţă de anul trecut.

Weekendul post-Black Friday a închis campaniile pe un trend mai temperat, sub media săptămânii. Duminica, 9 noiembrie, volumul tranzacţiilor a stagnat, în timp ce Luni numărul tranzacţiilor a scăzut, dar s-a înregistrat cea mai mare valoare medie, de 81 euro per comandă.

"Campaniile extinse de tip Black Week sunt noul standard în eCommerce. Ele permit o planificare mai bună a fluxurilor operaţionale şi reduc presiunea pe infrastructura logistică, oferind în acelaşi timp consumatorilor acces la reduceri reale, într-un interval mai confortabil. Spre deosebire însă de anii trecuţi, cumpărătorii au fost mai hotărâţi în primele zile de campanie şi au preferat să nu aştepte atunci când au identificat o ofertă atractivă la un retailer în care au încredere”, explică Arthur Rădulescu.

La nivel de verticală, sănătatea şi pasiunile au dominat preferinţele. Pharma, Sport, Produse alimentare şi Cărţi, sectoarele vedetă ale Black Friday 2025

Pe verticale, cele mai mari creşteri de vânzări în Black Week 2025 (4-10 nov) au fost înregistrate în industriile Pharma (+200%) şi Cărţi (+100%). Creşteri solide au înregistrat domeniile Sport & Timp liber si Produse alimentare, dar şi Bijuterii & Accesorii, Auto & Moto şi IT & Electronics, potrivit datelor MerchantPro.

În aceste segmente, volumele de comenzi au crescut semnificativ, depăşind în unele cazuri 50%, ceea ce confirmă interesul tot mai ridicat pentru produse din zona de îngrijire, sănătate şi activităţi creative, dar şi efectul pozitiv al eforturilor de optimizare ale comerciantilor din domenii ne-tradiţionale şi emergente precum cel farmaceutic sau alimentar.

"Domeniile precum Pharma, Cărţi şi Auto & Moto au înregistrat creşteri procentuale foarte mari, evoluţii susţinute mai ales de optimizările realizate de comercianţii noi, care au migrat anul acesta pe platforma MerchantPro şi care au putut să gestioneze mai eficient campaniile de reduceri şi volumele ridicate de trafic”, afirmă Arthur Rădulescu, CEO MerchantPro.

Segmentul B2B a avut, de asemenea o dinamică interesantă, cu creşteri de peste 50% în fiecare dintre zilele analizate, un indicator că şi achiziţiile dedicate investiţiilor încep să urmeze comportamentul clientului final, cu orientare către reduceri.

Fashion şi Home & Deco, domenii afectate de concurenţa non-UE low cost şi cu reduceri permanente

Categoriile Fashion şi Home&Deco au rămas stabile, cu variaţii minore la nivel de comenzi şi valoare, în timp ce segmentul Articole pentru copii a resimţit cel mai puternic efect al competiţiei agresive venite din zona comerţului non-UE, unde reducerile permanente au redefinit aşteptările consumatorilor.

"Strategiile bazate pe preţ ale jucătorilor non-UE au obişnuit publicul cu reduceri permanente. Comercianţii locali din Fashion, Home&Deco şi Articole pentru copii sunt forţaţi să inoveze şi să îşi reconstruiască experienţa de cumpărare pentru a rămâne relevanţi. Este clar că lupta pe preţ cu marii jucători din China sau Turcia este una inegală, iar domeniile unde concurează direct sunt deja afectate,” explică Arthur Rădulescu.

În ansamblu, rezultatele din Black Friday 2025 arată o piaţă de eCommerce care se stabilizează şi devine mai matură. Creşterile solide din segmentele emergente, alături de o evoluţie echilibrată la nivel de săptămână, indică o distribuţie mai uniformă a bugetelor de cumpărare şi o planificare mai atentă a campaniilor. Comercianţii locali devin mai eficienţi, iar consumatorii îşi gestionează mai conştient cheltuielile, semn că eCommerce-ul românesc intră într-o etapă de consolidare sănătoasă.

Ziarul BURSA

13 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 noiembrie

