Merz: "Europa rămâne unită şi nu se lasă intimidată de ameninţările tarifare"

O.S.
Internaţional / 29 ianuarie, 15:49

Sursa foto: Facebook/Friedrich Merz

Sursa foto: Facebook/Friedrich Merz

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi în Bundestag că Europa şi-a regăsit „respectul de sine” prin susţinerea unei ordini globale bazate pe reguli. El a subliniat importanţa consolidării NATO în Europa şi a reafirmat deschiderea pentru cooperare cu Statele Unite, conform News.ro.

În discursul său în faţa parlamentului german, Merz a afirmat că Europa nu se va mai lăsa intimidată de ameninţările cu tarife vamale. El a făcut referire la situaţia în care preşedintele american Donald Trump ameninţase iniţial să folosească astfel de măsuri pentru a prelua Groenlanda de la Danemarca, retrăgându-şi ulterior avertismentul, relatează News.ro.

Discursul lui Merz a evidenţiat importanţa ca liderii europeni să proiecteze puterea şi valorile Europei, în contextul impasului cu Trump privind Groenlanda, al tensiunilor comerciale globale şi al aproape patru ani de război dintre Rusia şi Ucraina, subliniază News.ro.

"De câteva săptămâni, vedem tot mai clar conturarea unei lumi dominate de marile puteri. Vânturile care suflă în această lume sunt puternice şi vom resimţi efectele lor în viitorul apropiat”, a avertizat Merz în faţa parlamentarilor, potrivit News.ro.

În ultimele săptămâni, „am putut simţi o parte din bucuria respectului de sine”, a adăugat Merz, subliniind totodată că acţiunile şi comerţul bazate pe reguli continuă să existe, conform News.ro.

"Tot mai multe ţări din întreaga lume recunosc că actuala reorganizare globală reprezintă o oportunitate pentru cei care susţin regulile în locul arbitrarului şi care văd mai multe avantaje în comerţul liber şi echitabil decât în urmărirea unilaterală a propriului interes”, a subliniat Merz.

Merz a vorbit la o săptămână după ce tensiunile cu Trump legate de Groenlanda au atins apogeul, ameninţând să submineze alianţa NATO, care a asigurat securitatea occidentală de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Declaraţiile sale au rezonat cu cele ale preşedintelui francez Emmanuel Macron, care, într-un discurs susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveţia, a afirmat că Europa nu va ceda în faţa agresorilor, potrivit News.ro.

La acelaşi eveniment, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat pentru o nouă formă de independenţă europeană, în timp ce premierul canadian Mark Carney a subliniat că, într-o eră a rivalităţii marilor puteri, statele democratice de dimensiune medie trebuie să construiască împreună coaliţii flexibile, conform News.ro.

"Săptămâna trecută am demonstrat că UE poate acţiona rapid atunci când este nevoie. Am rămas uniţi şi hotărâţi să nu ne lăsăm intimidaţi de ameninţările tarifare”, a declarat Merz. El a prezentat acordurile comerciale ale Uniunii Europene cu blocul sud-american Mercosur şi cu India ca exemple de progres şi a subliniat că Europa ar trebui să accelereze reformele şi să reducă reglementările, a subliniat News.ro.

Într-o dispută separată legată de conflictul din Groenlanda, Trump a stârnit furie în Europa afirmând că trupele europene ar fi evitat linia frontului în Afganistan. „Cincizeci şi nouă de soldaţi germani şi-au pierdut viaţa în timpul misiunii de aproape 20 de ani în Afganistan, iar peste 100 au fost răniţi, unii grav, în luptă şi în atacuri”, a subliniat Merz în parlament. „Nu vom permite ca această misiune să fie denigrată sau minimalizată”, a adăugat el, potrivit News.ro.

Ziarul BURSA

29 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 ianuarie

