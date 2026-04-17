Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

MET Group a înregistrat venituri de 28,5 miliarde de euro în anul 2025

S.B.
Companii / 17 aprilie, 15:09

Compania energetică elveţiană MET Group a înregistrat rezultate financiare şi comerciale performante în 2025, susţinute de vânzări solide şi marcate de o creştere semnificativă a veniturilor, care au ajuns la 28,5 miliarde de euro.

Compania şi-a continuat ascensiunea rapidă pe piaţa europeană de energie, contractând 242 miliarde de metri cubi (BCM) de gaze naturale şi triplându-şi activitatea pe piaţa de gaz natural lichefiat (GNL). Momentul favorabil, determinat de o forţă de vânzări solidă, un portofoliu robust de active, o bază de clienţi în creştere şi intrarea pe noi pieţe, subliniază evoluţia MET către poziţia de lider paneuropean în domeniul energiei.

În 2025, MET Group şi-a consolidat performanţa comercială şi şi-a extins activităţile la nivelul întregului portofoliu. Compania a tranzacţionat 242 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, ceea ce reprezintă o creştere de 73% faţă de 2024 (140 de miliarde de metri cubi). De asemenea, MET a raportat un volum total de energie tranzacţionată de 160 TWh în 2025, o creştere de 111% faţă de anul precedent (76 TWh).

O evoluţie similară s-a înregistrat şi pe segmentul de GNL al MET, unde compania şi-a triplat activitatea - livrând 5,42 milioane de tone pe an către 17 pieţe din Europa (printre care Belgia, Croaţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Spania şi Regatul Unit) şi din afara acesteia (cum ar fi India, China, Japonia şi Coreea). În ultimii ani, MET Group a dezvoltat unul dintre cele mai diversificate portofolii de import de GNL din Europa din punct de vedere geografic. Compania îşi propune să devină partenerul de referinţă pe segmentul de GNL la nivel european.

În urma acestor performanţe comerciale solide, MET Group a înregistrat rezultate financiare foarte bune. Cu venituri consolidate de 28,5 miliarde de euro, MET a înregistrat o creştere de 59% a veniturilor generate în 2024. De asemenea, compania şi-a consolidat şi mai mult profilul financiar prin extinderea facilităţii de credit de tip „Borrowing Base” în valoare de 1,1 miliarde de euro pentru segmentul de Sales & Trading. Facilitatea de credit include o opţiune de majorare a sumei totale până la maximum 1,7 miliarde de euro.

MET a înregistrat rezultate financiare solide în 2025, susţinute constant de performanţa liniilor de business Sales & Assets; acestea au contribuit la cea mai mare parte a marjei brute a companiei şi au fost susţinute de creşterea bazei de clienţi a Grupului şi de intrarea pe mai multe pieţe noi din Europa. În Belgia şi Ţările de Jos, MET a achiziţionat o participaţie de 68,5% în cadrul retailerului de energie Mega, extinzându-şi astfel prezenţa pe piaţa B2C, cu o bază de clienţi de peste 500.000 de gospodării. De asemenea, MET a intrat pe piaţa din Portugalia şi a deschis subsidiare în Polonia, Republica Cehă şi Albania.

În 2025, MET a continuat să investească în infrastructură: compania a achiziţionat o nouă instalaţie de stocare a gazelor naturale în Germania, ajungând astfel la un portofoliu total de stocare a gazelor naturale de 5,2 TWh. În acelaşi timp, MET şi-a extins prezenţa pe piaţa europeană de energie din surse regenerabile, cu o capacitate operaţională de 435 MW din energie solară şi eoliană onshore. De asemenea, MET şi-a consolidat strategia privind tranziţia energetică prin adăugarea în portofoliu a unor noi proiecte de sisteme de stocare a energiei în baterii.

CEO-ul MET Group, Huibert Vigeveno a declarat: "În 2025, MET Group şi-a extins activităţile de vânzare de gaze naturale şi energie electrică în 23 de ţări din Europa. Ceea ce ne diferenţiază este orientarea puternică spre clienţi, prezenţa paneuropeană şi independenţa - care ne poziţionează drept singura companie din sectorul energetic european, activă pe segmentele de gaze naturale, GNL, energie electrică şi active regenerabile, raportat la un număr atât de extins de clienţi şi pieţe locale.”

Reflectând asupra rolului MET, el a adăugat: „Misiunea MET Group rămâne simplă: să aducem energie nouă în Europa - nu doar în sens literal, ci şi la figurat, prin modul în care interacţionăm cu clienţii noştri şi prin serviciile pe care le oferim. Ne orientăm către client, structurând aprovizionarea şi furnizarea în funcţie de nevoile clienţilor finali. Obiectivul meu este să construiesc un campion al pieţei europene de energie.”

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

17 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 17 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

17 aprilie
Ediţia din 17.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb