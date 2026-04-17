MET Group a înregistrat venituri de 28,5 miliarde de euro în anul 2025

Compania energetică elveţiană MET Group a înregistrat rezultate financiare şi comerciale performante în 2025, susţinute de vânzări solide şi marcate de o creştere semnificativă a veniturilor, care au ajuns la 28,5 miliarde de euro.

Compania şi-a continuat ascensiunea rapidă pe piaţa europeană de energie, contractând 242 miliarde de metri cubi (BCM) de gaze naturale şi triplându-şi activitatea pe piaţa de gaz natural lichefiat (GNL). Momentul favorabil, determinat de o forţă de vânzări solidă, un portofoliu robust de active, o bază de clienţi în creştere şi intrarea pe noi pieţe, subliniază evoluţia MET către poziţia de lider paneuropean în domeniul energiei.

În 2025, MET Group şi-a consolidat performanţa comercială şi şi-a extins activităţile la nivelul întregului portofoliu. Compania a tranzacţionat 242 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, ceea ce reprezintă o creştere de 73% faţă de 2024 (140 de miliarde de metri cubi). De asemenea, MET a raportat un volum total de energie tranzacţionată de 160 TWh în 2025, o creştere de 111% faţă de anul precedent (76 TWh).

O evoluţie similară s-a înregistrat şi pe segmentul de GNL al MET, unde compania şi-a triplat activitatea - livrând 5,42 milioane de tone pe an către 17 pieţe din Europa (printre care Belgia, Croaţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Spania şi Regatul Unit) şi din afara acesteia (cum ar fi India, China, Japonia şi Coreea). În ultimii ani, MET Group a dezvoltat unul dintre cele mai diversificate portofolii de import de GNL din Europa din punct de vedere geografic. Compania îşi propune să devină partenerul de referinţă pe segmentul de GNL la nivel european.

În urma acestor performanţe comerciale solide, MET Group a înregistrat rezultate financiare foarte bune. Cu venituri consolidate de 28,5 miliarde de euro, MET a înregistrat o creştere de 59% a veniturilor generate în 2024. De asemenea, compania şi-a consolidat şi mai mult profilul financiar prin extinderea facilităţii de credit de tip „Borrowing Base” în valoare de 1,1 miliarde de euro pentru segmentul de Sales & Trading. Facilitatea de credit include o opţiune de majorare a sumei totale până la maximum 1,7 miliarde de euro.

MET a înregistrat rezultate financiare solide în 2025, susţinute constant de performanţa liniilor de business Sales & Assets; acestea au contribuit la cea mai mare parte a marjei brute a companiei şi au fost susţinute de creşterea bazei de clienţi a Grupului şi de intrarea pe mai multe pieţe noi din Europa. În Belgia şi Ţările de Jos, MET a achiziţionat o participaţie de 68,5% în cadrul retailerului de energie Mega, extinzându-şi astfel prezenţa pe piaţa B2C, cu o bază de clienţi de peste 500.000 de gospodării. De asemenea, MET a intrat pe piaţa din Portugalia şi a deschis subsidiare în Polonia, Republica Cehă şi Albania.

În 2025, MET a continuat să investească în infrastructură: compania a achiziţionat o nouă instalaţie de stocare a gazelor naturale în Germania, ajungând astfel la un portofoliu total de stocare a gazelor naturale de 5,2 TWh. În acelaşi timp, MET şi-a extins prezenţa pe piaţa europeană de energie din surse regenerabile, cu o capacitate operaţională de 435 MW din energie solară şi eoliană onshore. De asemenea, MET şi-a consolidat strategia privind tranziţia energetică prin adăugarea în portofoliu a unor noi proiecte de sisteme de stocare a energiei în baterii.

CEO-ul MET Group, Huibert Vigeveno a declarat: "În 2025, MET Group şi-a extins activităţile de vânzare de gaze naturale şi energie electrică în 23 de ţări din Europa. Ceea ce ne diferenţiază este orientarea puternică spre clienţi, prezenţa paneuropeană şi independenţa - care ne poziţionează drept singura companie din sectorul energetic european, activă pe segmentele de gaze naturale, GNL, energie electrică şi active regenerabile, raportat la un număr atât de extins de clienţi şi pieţe locale.”

Reflectând asupra rolului MET, el a adăugat: „Misiunea MET Group rămâne simplă: să aducem energie nouă în Europa - nu doar în sens literal, ci şi la figurat, prin modul în care interacţionăm cu clienţii noştri şi prin serviciile pe care le oferim. Ne orientăm către client, structurând aprovizionarea şi furnizarea în funcţie de nevoile clienţilor finali. Obiectivul meu este să construiesc un campion al pieţei europene de energie.”