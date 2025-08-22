Meta îngheaţă angajările pentru noua divizie de inteligenţă artificială

Meta Platforms a confirmat joi că a oprit angajările în noua sa divizie de inteligenţă artificială, marcând o pauză după o perioadă de cheltuieli masive dedicate atragerii de specialişti în domeniu, conform news.ro.

Potrivit Wall Street Journal, decizia a intrat în vigoare săptămâna trecută şi face parte dintr-o restructurare mai amplă, transmite sursa.

Compania a explicat că măsura ţine de ”planificare organizaţională de bază”, pentru a consolida structura eforturilor de construire a unei superinteligenţe, după ce a recrutat deja numeroşi cercetători şi ingineri, conform news.ro.

În urma reorganizării, activitatea AI a Meta a fost împărţită în patru echipe: un laborator dedicat superinteligenţei (TBD Lab), o divizie de produse AI, una de infrastructură şi o echipă orientată spre proiecte pe termen lung.

Toate acestea funcţionează sub umbrela ”Meta Superintelligence Labs”, un proiect prin care Mark Zuckerberg îşi propune să dezvolte AI care să depăşească inteligenţa umană.

În 2025, Meta a cheltuit sume uriaşe pentru a atrage talente de top, inclusiv bonusuri de semnare de până la 100 de milioane de dolari. Una dintre cele mai spectaculoase mişcări a fost achiziţia unei participaţii de 49% în startup-ul Scale AI, pentru 14,3 miliarde de dolari, tranzacţie prin care fondatorul Alexandr Wang a ajuns să conducă laboratorul responsabil cu dezvoltarea modelelor Llama.

Pauza vine pe fondul creşterii preocupărilor legate de ritmul accelerat al investiţiilor în AI şi al corecţiilor recente din sectorul tehnologic american. Chiar şi Sam Altman, CEO OpenAI, a declarat recent că ”AI se află într-o bulă”, afirmaţie care a stârnit controverse printre analişti.

Experţii de pe Wall Street consideră însă că îngheţarea angajărilor de către Meta nu este un semn al reducerii investiţiilor, ci o etapă firească de ”digestie” după o campanie de achiziţii şi recrutări record.

Potrivit lui Dan Ives, analist la Wedbush Securities, ”tehnologia AI face parte din a patra revoluţie industrială, iar acţiunile tech rămân subevaluate”.

Analiştii estimează că Meta are nevoie acum de timp pentru a integra noile echipe şi pentru a evalua dacă acestea pot livra progresele radicale pe care compania le urmăreşte.