Meta vrea să vândă abonamente cu funcţii premium pe Facebook, Instagram şi WhatsApp

Gigantul american Meta a anunţat, potrivit news.ro, că va începe să testeze funcţionalităţi premium pentru platformele sociale pe care le deţine, acestea urmând să fie oferite utilizatorilor în schimbul unui abonament lunar.

Conform news.ro, viitoarele funcţii premium vor „debloca” un nivel mai ridicat de productivitate şi creativitate, unele dintre acestea urmând să fie bazate pe inteligenţa artificială.

Primele funcţii premium vor fi testate în lunile următoare pe Instagram, Facebook şi WhatsApp, iar Meta susţine, citată de news.ro, că acestea vor oferi utilizatorilor un control mai mare asupra partajării şi conectării.

În acelaşi timp, compania subliniază, potrivit news.ro, că experienţa de bază va rămâne gratuită, pentru a clarifica faptul că versiunile actuale ale reţelelor sale sociale nu vor dispărea.

News.ro precizează că viitoarele abonamente cu funcţii premium vor fi separate de Meta Verified, un serviciu care are ca facilitate principală eliminarea reclamelor în schimbul unui abonament lunar.

Separat de abonamentele premium pentru reţelele sociale, Meta va comercializa şi abonamente pentru funcţii avansate de inteligenţă artificială, precum generarea de clipuri video, relatează news.ro.

Introducerea abonamentelor lunare marchează o schimbare de strategie pentru Meta, compania preferând până acum să se limiteze aproape exclusiv la vânzarea de publicitate pe platformele sale sociale, mai notează news.ro.