MetaWealth finalizează acordul-cadru cu ONE United Properties

MetaWealth şi One United Properties duce la îndeplinire acordul-cadru semnat în 2024, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Valoarea totală a celor două investiţii a ajuns la 21,3 de milioane de euro, depăşind estimarea iniţială de 20 de milioane de euro, prin emisiuni de instrumente financiare structurate astfel încât performanţa lor financiară să reflecte evoluţia pachetelor de apartamente premium destinate închirierii. Prima emisiune legată de un pachet de 31 de apartamente din ansamblul rezidenţial premium One Lake District, cu o valoare totală a investiţiei de 5,16 milioane de euro, finalizat cu succes cu participarea a 191 de investitori din 16 ţări. Pe 28 august 2025, au urmat alte trei active, One North Lofts, One Lake Club şi One High District, care au făcut obiectul celei mai mari investiţii în apartamente din 2025, în valoare de 16,17 milioane de euro, reprezentând 69 de apartamente de închiriat şi 83 de locuri de parcare în aceste trei ansambluri rezidenţiale premium, inclusiv mobilierul pentru o parte din apartamente. Astfel, MetaWealth a depăşit valoarea estimată iniţial a investiţiei, înregistrând un total de 21.3 de milioane de euro prin emisiuni de instrumente financiare corelate cu performanţa a 100 de apartamente în patru ansambluri rezidenţiale ONE United Properties.

„Deşi condiţiile actuale ale pieţei sunt favorabile pentru investitori, există mai multe provocări în ceea ce priveşte piaţa imobiliară rezidenţială din Bucureşti: lipsa produselor care au la bază pieţele de capital, lipsa de capitalizare, riscul semnificativ generat de lipsa reglementării şi accesul limitat la proiectele imobiliare premium. Oferim soluţii pentru aceste provocări ale pieţei prin intermediul acestei tranzacţii cu cel mai mare dezvoltator premium din România, One United Properties. Obligaţiunile MetaWealth sunt instrumente financiare conforme cu MiFID II prin intermediul cărora se atrage capital străin, de la reţeaua noastră globală de investitori din 28 de ţări, oferindu-le în acelaşi timp acces la piaţa internă, respectiv la trei dintre cele mai importante dezvoltări din Bucureşti într-un mod sigur şi profitabil”, a declarat Michael Topolinski IV, Partener şi Managing Director of Investor Relations la MetaWealth.

„Acordul cu MetaWealth demonstrează că piaţa globală apreciază calitatea produselor One United Properties. Depăşirea estimării iniţiale a investiţiei confirmă apetitul crescut al investitorilor internaţionali pentru active premium din România. Apreciem inovaţia adusă de obligaţiunile MetaWealth în investiţiile imobiliare prin tokenizare, un model care face proprietăţile premium accesibile la nivel mondial şi contribuie la poziţionarea Bucureştiului pe harta destinaţiilor relevante pentru capitalul internaţional”, a adăugat Victor Căpitanu, cofondator şi co-CEO al One United Properties.

Conform comunicatului, înfiinţată în conformitate cu legea securitizării din Luxemburg, MetaWealth a emis obligaţiuni, oferind o soluţie investiţională inovatoare pentru investitori şi instituţii la nivel global. Compania fintech a deschis piaţa rezidenţială pentru obligaţiuni conforme cu MiFID II, aducând active mai sigure pe piaţa din Bucureşti. În viitorul apropiat, MetaWealth intenţionează să îşi extindă oferta de produse pentru a include acordare de finanţări şi diversificarea tipurilor de investiţii imobiliare. Discuţiile avansate pentru parteneriate cu bănci locale şi internaţionale continuă, deoarece aceste instituţii sunt interesate să ofere clienţilor acces la oportunităţile de investiţii ale MetaWealth în România, Spania, Italia, Grecia şi Polonia.

Mai mult, la începutul lunii iulie 2025, MetaWealth a depăşit un prag important, ajungând la active administrate în valoare de 46 de milioane de euro. Această realizare remarcabilă evidenţiază soliditatea portofoliului său de investiţii şi angajamentul pe termen lung faţă de creşterea capitalului.