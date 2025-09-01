Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

MetaWealth finalizează acordul-cadru cu ONE United Properties

I.S.
Comunicate de presă / 1 septembrie, 14:17

MetaWealth finalizează acordul-cadru cu ONE United Properties

MetaWealth şi One United Properties duce la îndeplinire acordul-cadru semnat în 2024, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Valoarea totală a celor două investiţii a ajuns la 21,3 de milioane de euro, depăşind estimarea iniţială de 20 de milioane de euro, prin emisiuni de instrumente financiare structurate astfel încât performanţa lor financiară să reflecte evoluţia pachetelor de apartamente premium destinate închirierii. Prima emisiune legată de un pachet de 31 de apartamente din ansamblul rezidenţial premium One Lake District, cu o valoare totală a investiţiei de 5,16 milioane de euro, finalizat cu succes cu participarea a 191 de investitori din 16 ţări. Pe 28 august 2025, au urmat alte trei active, One North Lofts, One Lake Club şi One High District, care au făcut obiectul celei mai mari investiţii în apartamente din 2025, în valoare de 16,17 milioane de euro, reprezentând 69 de apartamente de închiriat şi 83 de locuri de parcare în aceste trei ansambluri rezidenţiale premium, inclusiv mobilierul pentru o parte din apartamente. Astfel, MetaWealth a depăşit valoarea estimată iniţial a investiţiei, înregistrând un total de 21.3 de milioane de euro prin emisiuni de instrumente financiare corelate cu performanţa a 100 de apartamente în patru ansambluri rezidenţiale ONE United Properties.

„Deşi condiţiile actuale ale pieţei sunt favorabile pentru investitori, există mai multe provocări în ceea ce priveşte piaţa imobiliară rezidenţială din Bucureşti: lipsa produselor care au la bază pieţele de capital, lipsa de capitalizare, riscul semnificativ generat de lipsa reglementării şi accesul limitat la proiectele imobiliare premium. Oferim soluţii pentru aceste provocări ale pieţei prin intermediul acestei tranzacţii cu cel mai mare dezvoltator premium din România, One United Properties. Obligaţiunile MetaWealth sunt instrumente financiare conforme cu MiFID II prin intermediul cărora se atrage capital străin, de la reţeaua noastră globală de investitori din 28 de ţări, oferindu-le în acelaşi timp acces la piaţa internă, respectiv la trei dintre cele mai importante dezvoltări din Bucureşti într-un mod sigur şi profitabil”, a declarat Michael Topolinski IV, Partener şi Managing Director of Investor Relations la MetaWealth.

„Acordul cu MetaWealth demonstrează că piaţa globală apreciază calitatea produselor One United Properties. Depăşirea estimării iniţiale a investiţiei confirmă apetitul crescut al investitorilor internaţionali pentru active premium din România. Apreciem inovaţia adusă de obligaţiunile MetaWealth în investiţiile imobiliare prin tokenizare, un model care face proprietăţile premium accesibile la nivel mondial şi contribuie la poziţionarea Bucureştiului pe harta destinaţiilor relevante pentru capitalul internaţional”, a adăugat Victor Căpitanu, cofondator şi co-CEO al One United Properties.

Conform comunicatului, înfiinţată în conformitate cu legea securitizării din Luxemburg, MetaWealth a emis obligaţiuni, oferind o soluţie investiţională inovatoare pentru investitori şi instituţii la nivel global. Compania fintech a deschis piaţa rezidenţială pentru obligaţiuni conforme cu MiFID II, aducând active mai sigure pe piaţa din Bucureşti. În viitorul apropiat, MetaWealth intenţionează să îşi extindă oferta de produse pentru a include acordare de finanţări şi diversificarea tipurilor de investiţii imobiliare. Discuţiile avansate pentru parteneriate cu bănci locale şi internaţionale continuă, deoarece aceste instituţii sunt interesate să ofere clienţilor acces la oportunităţile de investiţii ale MetaWealth în România, Spania, Italia, Grecia şi Polonia.

Mai mult, la începutul lunii iulie 2025, MetaWealth a depăşit un prag important, ajungând la active administrate în valoare de 46 de milioane de euro. Această realizare remarcabilă evidenţiază soliditatea portofoliului său de investiţii şi angajamentul pe termen lung faţă de creşterea capitalului.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

01 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 01 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

01 septembrie
Ediţia din 01.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

01 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0725
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3271
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4141
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8564
Gram de aur (XAU)Gram de aur482.6091

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb