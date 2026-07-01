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Metrorex: Călători evacuaţi la staţia Universităţii de pe Magistrala 2, din cauza unui izolator avariat în urma infiltraţiilor de apă

S.B.
Miscellanea / 1 iulie, 16:34

Metrorex: Călători evacuaţi la staţia Universităţii de pe Magistrala 2, din cauza unui izolator avariat în urma infiltraţiilor de apă

Călătorii aflaţi într-un tren de metrou oprit în Staţia Universităţii, de pe Magistrala 2, care urma să plece spre Piaţa Unirii, au fost evacuaţi după ce un izolator din spatele garniturii a fost avariat, miercuri după-amiază, din cauza infiltraţiilor de apă produse după furtuna violentă din Bucureşti, potrivit news.ro.

În urma incidentului, s-a degajat fum, iar circulaţia trenurilor spre sudul Capitalei este blocată la această oră.

Metrorex informează, printr-un comunicat de presă, că miercuri, în jurul orei 15:20, din cauza umidităţii, pe Magistrala 2, la staţia Universitate a fost semnalată „o defecţiune tehnică constând în conturarea unui izolator, fenomen care a generat degajarea de fum”.

Potrivit sursei citate, la acest moment, echipele specializate Metrorex intervin pentru remedierea defecţiunii.

„Instalaţia de ventilare din staţie a fost pornită pentru evacuarea cât mai rapidă a mirosului de fum. Metrorex monitorizează permanent situaţia şi va informa publicul cu privire la orice evoluţie relevantă. Vă prezentăm scuze pentru disconfortul creat!”, se mai arată în comunicatul citat.

La ora transmiterii acestei ştiri, circulaţia trenurilor în staţia Universitate este blocată, iar călătorii au fost evacuaţi.

Miercuri dimineaţă, Metrorex a anunţat că staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 este închisă temporar, ca urmare a infiltraţiilor provocate de precipitaţiile abundente.

"Ca urmare a precipitaţiilor abundente înregistrate în municipiul Bucureşti şi a infiltraţiilor masive de apă, calea de rulare din staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost inundată. Pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, staţia Piaţa Victoriei 2 rămâne temporar închisă, până la finalizarea intervenţiilor necesare şi remedierea situaţiei", transmitea Metrorex.

Pompierii acţionează de câteva ore în zona Piaţei Victoriei 2, cu motopompe, pentru scoaterea apei acumulate în cantităţi mari, pe toată lungimea peronului, pe ambele sensuri de deplasare, până la nivelul peronului.

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