Metrorex: Încep lucrările pentru Magistrala 7 de metrou Bragadiru-Voluntari

Astăzi, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a fost semnat protocolul de colaborare interinstituţională privind demararea şi implementarea proiectului strategic „Magistrala 7 de metrou - Bragadiru - Voluntari”, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Protocolul a fost semnat de către Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Constantin Şerban, Directorul General METROREX, Mariana Miclăuş, Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, Preşedintele Consiliului Judeţean, Hubert Thuma.

Proiectul urmăreşte extinderea reţelei de metrou către zonele dens populate şi insuficient deservite din Municipiul Bucureşti (secţiunea Alexandriei - Colentina) şi Judeţul Ilfov (secţiunile Bragadiru - Alexandriei şi Colentina - Voluntari), pe un traseu ce include: Bragadiru, Şos. Alexandriei, Calea Rahovei, Bd. Regina Maria, Piaţa Unirii, Bd. C. Coposu, Calea Moşilor, Piaţa Obor, Şos. Colentina, Voluntari şi Şoseaua de Centură Nord-Est.

Potrivit sursei, obiectivele proiectului sunt:

-Creşterea capacităţii şi fiabilităţii transportului public;

-Reducerea traficului rutier şi a poluării urbane;

-Îmbunătăţirea conectivităţii între cartiere şi localităţile periurbane;

-Promovarea dezvoltării economice şi reducerea timpilor de deplasare;

-Sprijinirea unui model de mobilitate durabilă în regiunea Bucureşti-Ilfov.

Magistrala 7 va avea o lungime totală de aproximativ 26 km (cale dublă) şi un număr de 27 de staţii şi 2 depouri. Amplasarea staţiilor va fi realizată astfel încât să se asigure staţii de corespondenţă cu reţeaua de metrou existentă şi viitoare cât şi legături intermodale cu mijloacele de transport de suprafaţă.

Proiectul are o valoare estimată de 2,47 miliarde euro (fără TVA) conform Strategiei de Dezvoltare a Metroului 2016-2030, urmând ca valoarea exactă să fie stabilită prin Studiul de Fezabilitate. Acesta este cuprins şi în cadrul a strategiilor de dezvoltare la nivelul Municipiului Bucureşti şi a Judeţului Ilfov (Planul de Mobilitate Urbana Durabilă Bucureşti - Ilfov), precum şi în Programul Investiţional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030, anexă la Master Planul General de Transport al României, fiind eligibil pentru finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Transport 2021-2027.