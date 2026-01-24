Mii de susţinători ai lui Nicolas Maduro au manifestat la Caracas pentru eliberarea sa

Mii de susţinători ai fostului preşedinte venezuelean Nicolas Maduro, capturat într-o spectaculoasă operaţiune militară americană pe 3 ianuarie, au demonstrat vineri pentru eliberarea sa, la aniversarea căderii dictaturii militare din 1958, potrivit AFP.

Conform sursei citate, preşedinta interimară Delcy Rodriguez, fostă vicepreşedintă a lui Maduro, a urmărit o apropiere cu Washingtonul, dar guvernul a continuat să ceară returnarea lui Maduro, care era preşedinte din 2013.

„Cel mai mare triumf al nostru în aceste zile va fi aducerea înapoi a preşedintelui Maduro şi a Ciliei Flores, Prima Doamnă”, a declarat ministrul de interne, Diosdado Cabello, în timpul mitingului, în remarci difuzate la televiziunea de stat, a relatat AFP.