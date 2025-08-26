Ministerul Dezvoltării este la zi cu plăţile facturilor pe PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 174.493.263,35 de lei pentru 283 de invetiţii realizate prin componenta C5 - Valul renovării din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - a anunţat ministrul Cseke Attila, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Lucrările vizează creşterea eficienţei energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea şi renovarea seismică a unor clădiri publice şi blocuri de locuinţe.

”Am decontat toate facturile depuse până în 20 iunie pentru investiţiile finanţate din partea de împrumut al Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, iar pe partea de grant - cele depuse până la sfârşitul lunii iulie. Suntem la zi cu plăţile pe acest program", a declarat ministrul Cseke.