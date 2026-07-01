Ministerul Educaţiei: Rata de participare la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului naţional de bacalaureat a fost 97,4%

Ministerul Educaţiei informează că rata de participare la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului naţional de bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2026, desfăşurată miercuri, a fost 97,4%, informează news.ro.

Astfel, numnărul total al candidaţilor prezenţi a fost de 121.147, 17 dintre aceştia susţinând proba cu subiecte de rezervă.

„Rata de participare la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului naţional de bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2026), desfăşurată astăzi, 1 iulie, a fost 97,4% : 121.147 de candidaţi prezenţi dintr-un total de 124.334 de candidaţi înscrişi pentru susţinerea acestei probe (toate promoţiile), informează, miercuri, Ministerul Educaţiei.

Potrivit sursei citate, 17 candidaţi (dintre care 11 din Bucureşti) au susţinut proba cu subiecte de rezervă, începând cu ora 13:00, ca urmare a unor situaţii excepţionale şi justificate care au generat întârzierea acestor candidaţi în raport cu ora iniţială de începere.

„Nu s-au prezentat 3.187 de candidaţi, iar 18 absolvenţi de liceu au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă”, mai arată sursa citată.