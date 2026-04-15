Ministerul Finanţelor a avizat acordarea biletelor de tratament balnear pentru 2026

Ministerul Finanţelor a avizat proiectul privind acordarea biletelor de tratament balnear pentru 2026, derulate prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, cu un buget total de 410 milioane lei, informează Agerpres.

"Ministerul Finanţelor susţine toate măsurile care au un impact direct asupra sănătăţii şi calităţii vieţii cetăţenilor. Am acordat avizul necesar acestui proiect şi ne menţinem angajamentul de a sprijini implementarea lui în condiţii de responsabilitate şi transparenţă. Tratamentul balnear nu este doar o formă de sprijin social, ci o investiţie în sănătatea oamenilor şi în capacitatea lor de a rămâne activi. În acelaşi timp, contribuim la susţinerea unui sector economic important pentru România", a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un comunicat transmis miercuri AGERPRES.

Proiectul de act normativ a fost transmis Ministerului Finanţelor în data de 31 martie 2026, pentru analiză şi avizare, de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, în conformitate cu procedurile legale aplicabile. Procesul de avizare a fost realizat cu respectarea tuturor etapelor de analiză tehnico-economică şi bugetară, în cadrul circuitului decizional.

Prin acest proiect de hotărâre se asigură, pentru anul 2026: un buget total de 410.000.000 lei, alocat din bugetul asigurărilor sociale de stat, la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială - Ajutoare sociale în natură"; până la 50.896 de bilete de tratament balnear, repartizate în maximum 16 serii, în unităţile de tratament aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice; posibilitatea suplimentării numărului de bilete prin contracte subsecvente încheiate cu alte unităţi de profil, în limita fondurilor aprobate; acordarea unui procent de maximum 15% din totalul biletelor în mod gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale legilor cu caracter reparatoriu.

Măsura se adresează asiguraţilor şi pensionarilor sistemului public de pensii şi contribuie atât la îmbunătăţirea stării de sănătate a beneficiarilor, cât şi la susţinerea activităţii unităţilor de tratament balnear şi a operatorilor economici din domeniu.

"Ministerul Finanţelor îşi reafirmă sprijinul pentru politicile publice care promovează protecţia socială, echitatea şi accesul la servicii esenţiale pentru cetăţeni şi subliniază că procedura de avizare a fost realizată cu celeritate, în spiritul colaborării interinstituţionale, astfel încât proiectul să poată intra în circuitul decizional guvernamental fără întârzieri care ar fi putut afecta beneficiarii acestei prestaţii sociale", se arată în comunicat.

Totodată, MF precizează că ritmul de avizare nu depinde exclusiv de momentul transmiterii documentaţiei, ci de calitatea şi completitudinea acesteia, iar în acest caz avizul a fost acordat după transmiterea completărilor solicitate, ultima solicitare fiind formulată la începutul lunii aprilie 2026.