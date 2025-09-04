Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ministerul Finanţelor solicită un nou proces de selecţie a administratorului FP

A.I.
Piaţa de Capital / 4 septembrie, 11:30

Ministerul Finanţelor solicită un nou proces de selecţie a administratorului FP

Finanţele cer ca procesul să fie transparent, să nu dureze mai mult de 150 de zile şi să nu coste mai mult de 1,5 milioane lei

Administratorul propus trebuie să aibă în gestiune active cel puţin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea, potrivit cererii ministerului

Luna trecută, un grup de acţionari ai FP a solicitat, de asemenea, un nou proces de selecţie a administratorului fondului

Acţionarii au mai solicitat un audit al actualului proces de selecţie, care a costat 5,5 milioane lei

Ministerul Finanţelor, care deţine 11,6% din drepturile de vot ale Fondului Proprietatea, solicită iniţierea unui nou proces de selecţie a administratorului FP, conform unui raport al Franklin Templeton publicat, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti.

Ministerul propune completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor din 29 septembrie cu un punct referitor la aprobarea demarării, de către Comitetul Reprezentanţilor a unui nou proces de selecţie simplificat, transparent şi eficient pentru desemnarea unui administrator al FP. Procesul nu ar trebui să depăşească 150 de zile, iar costurile ar fi limitate la maximum 1,5 milioane lei. ”Comitetul Reprezentanţilor va introduce în cadrul procedurii de selecţie condiţia de eligibilitate potrivit căreia administratorul de fond de investiţii alternative şi administratorul unic propus să deţină active în administrare cel puţin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea”, se arată în solicitarea MFP.

De asemenea, Ministerul Finanţelor cere ca propunerile de candidaţi eligibili, venite din partea oricărui acţionar al Fondului Proprietatea, să fie evaluate de Comitetul Reprezentanţilor şi analizate în raport cu criteriile aplicate la procesul de selecţie a administratorului unic al Fondului, demarat în urma hotărârii acţionarilor din septembrie 2023.

”Rezultatul evaluării va fi prezentat acţionarilor sub forma unui raport comparativ, cu recomandări motivate, care va conţine administratorii alternativi identificaţi ca îndeplinind criteriile şi condiţiile pentru a fi propuşi spre numire în calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, în termen de 90 de zile de la data prezentei hotărâri”, precizează ministerul, care subliniază că demersul este indispensabil pentru garantarea unei administrări profesioniste şi responsabile a FP, în interesul tuturor acţionarilor.

În primăvara acestui an, Comitetul Reprezentanţilor FP a anunţat selectarea parteneriatului dintre IRE AIFM HUB din Luxemburg şi Impetum Management - sub denumirea ROCA FP - drept candidat preferat pentru administrarea fondului, opţiune criticată încă de la început de unii acţionari.

La începutul lunii august, un grup de investitori ai Fondului Proprietatea, care deţin peste 5% din drepturile de vot, au solicitat convocarea Adunării Generale a Acţionarilor FP pentru anularea procesului actual de selecţie a administratorului şi iniţierea unui nou proces, coordonat de Comitetul Reprezentanţilor, cu condiţia ca administratorul propus să gestioneze active cel puţin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea. La sfârşitul lunii iulie, activele nete ale FP se ridicau la 2,13 miliarde lei, echivalentul a 490 milioane dolari sau 420 milioane euro.

Ulterior, acţionarii au solicitat un audit al procesului de selecţie al administratorului, pentru a fi clarificat modul în care a fost utilizată suma de aproape 5,6 milioane lei şi au cerut revocarea tuturor membrilor Comitetului Reprezentanţilor pentru modul în care au gestionat procesul.

Tot astăzi, Autoritatea de Supraveghere Financiară a anunţat aprobarea documentului de ofertă publică prin care FP va răscumpăra 80 milioane de acţiuni proprii, echivalentul a 2,5% din capitalul social, la un preţ de 0,6975 lei/acţiune. Operaţiunea se va desfăşura în perioada 11-25 septembrie. Preţul este cu circa 64% peste cotaţia de închidere a acţiunilor FP de ieri, de 0,424 lei.

Evaluarea bursieră a Fondului Proprietatea se ridică la aproximativ 1,4 miliarde lei.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  FP 2 the m00n
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.09.2025, 12:30)

    actionari din toate tarile, uniti-va! ;)

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 septembrie
Ediţia din 04.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0772
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3611
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4165
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8611
Gram de aur (XAU)Gram de aur496.2661

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb