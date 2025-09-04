Ministerul Finanţelor solicită un nou proces de selecţie a administratorului FP

Ministerul Finanţelor, care deţine 11,6% din drepturile de vot ale Fondului Proprietatea, solicită iniţierea unui nou proces de selecţie a administratorului FP, conform unui raport al Franklin Templeton publicat, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti.

Ministerul propune completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor din 29 septembrie cu un punct referitor la aprobarea demarării, de către Comitetul Reprezentanţilor a unui nou proces de selecţie simplificat, transparent şi eficient pentru desemnarea unui administrator al FP. Procesul nu ar trebui să depăşească 150 de zile, iar costurile ar fi limitate la maximum 1,5 milioane lei. ”Comitetul Reprezentanţilor va introduce în cadrul procedurii de selecţie condiţia de eligibilitate potrivit căreia administratorul de fond de investiţii alternative şi administratorul unic propus să deţină active în administrare cel puţin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea”, se arată în solicitarea MFP.

De asemenea, Ministerul Finanţelor cere ca propunerile de candidaţi eligibili, venite din partea oricărui acţionar al Fondului Proprietatea, să fie evaluate de Comitetul Reprezentanţilor şi analizate în raport cu criteriile aplicate la procesul de selecţie a administratorului unic al Fondului, demarat în urma hotărârii acţionarilor din septembrie 2023.

”Rezultatul evaluării va fi prezentat acţionarilor sub forma unui raport comparativ, cu recomandări motivate, care va conţine administratorii alternativi identificaţi ca îndeplinind criteriile şi condiţiile pentru a fi propuşi spre numire în calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, în termen de 90 de zile de la data prezentei hotărâri”, precizează ministerul, care subliniază că demersul este indispensabil pentru garantarea unei administrări profesioniste şi responsabile a FP, în interesul tuturor acţionarilor.

În primăvara acestui an, Comitetul Reprezentanţilor FP a anunţat selectarea parteneriatului dintre IRE AIFM HUB din Luxemburg şi Impetum Management - sub denumirea ROCA FP - drept candidat preferat pentru administrarea fondului, opţiune criticată încă de la început de unii acţionari.

La începutul lunii august, un grup de investitori ai Fondului Proprietatea, care deţin peste 5% din drepturile de vot, au solicitat convocarea Adunării Generale a Acţionarilor FP pentru anularea procesului actual de selecţie a administratorului şi iniţierea unui nou proces, coordonat de Comitetul Reprezentanţilor, cu condiţia ca administratorul propus să gestioneze active cel puţin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea. La sfârşitul lunii iulie, activele nete ale FP se ridicau la 2,13 miliarde lei, echivalentul a 490 milioane dolari sau 420 milioane euro.

Ulterior, acţionarii au solicitat un audit al procesului de selecţie al administratorului, pentru a fi clarificat modul în care a fost utilizată suma de aproape 5,6 milioane lei şi au cerut revocarea tuturor membrilor Comitetului Reprezentanţilor pentru modul în care au gestionat procesul.

Tot astăzi, Autoritatea de Supraveghere Financiară a anunţat aprobarea documentului de ofertă publică prin care FP va răscumpăra 80 milioane de acţiuni proprii, echivalentul a 2,5% din capitalul social, la un preţ de 0,6975 lei/acţiune. Operaţiunea se va desfăşura în perioada 11-25 septembrie. Preţul este cu circa 64% peste cotaţia de închidere a acţiunilor FP de ieri, de 0,424 lei.

Evaluarea bursieră a Fondului Proprietatea se ridică la aproximativ 1,4 miliarde lei.