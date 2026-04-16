Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru Amenajarea Hidroenergetică Surduc - Siriu

S.B.
Internaţional / 16 aprilie, 09:28

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a emis acordul de mediu pentru proiectul de investiţii Amenajarea Hidroenergetică (AHE) Surduc - Siriu, amplasat pe râul Bâsca Mare, pe teritoriul judeţelor Buzău şi Covasna, informează Agerpres.

Potrivit instituţiei, decizia vine după parcurgerea integrală a procedurilor legale de evaluare a impactului asupra mediului şi după o etapă extinsă de consultare publică, în care ministerul a analizat în detaliu toate observaţiile primite, inclusiv pe cele care nu se refereau direct la conţinutul proiectului de acord de mediu.

Astfel, în perioada de consultare publică a deciziei de emiterea acordului de mediu, inclusiv a proiectului de acord de mediu, s-au primit 442 de seturi de mesaje (436 persoane fizice şi şase persoane juridice), dintre care 316 de seturi cu conţinut identic (un număr de cinci afirmaţii preluate integral, fără dovezi sau justificare din punct de vedere tehnic).

Proiectul include elemente care nu au fost finalizate din cadrul proiectului 'Amenajarea Surduc-Siriu', aprobat prin Decretul nr. 294/07.10.1981, respectiv finalizarea treptei Surduc-Nehoiaşu cu un grup de 55 MW în CHE Nehoiaşu II.

'Proiectul a fost supus evaluării impactului asupra mediului, în conformitate cu prevederile legale naţionale precum şi cu normele UE în vigoare, prin elaborarea a trei studii de specialitate, respectiv Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, Studiul de evaluare adecvată şi Raportul privind impactul asupra mediului, acesta din urmă integrând concluziile celorlalte două studii. Aceste studii au condus la integrarea de măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra mediului, inclusiv măsuri de monitorizare, atât pentru perioada de execuţie lucrări de finalizare cât şi pentru perioada de funcţionare a AHE Surduc-Siriu în integralitate. Participarea publicului interesat în etapele procedurale, în dezbaterea publică, dar şi după aceasta, a avut un rol important atât în alegerea alternativei de proiect cu impact minim asupra mediului cât şi în stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi implementate pe toată perioada de funcţionare a amenajării', notează ministerul de resort.

În acest sens, măsurile care vor fi luate se referă la măsurile de bază, obligatorii, dar şi la cele privind asigurarea debitului ecologic/de servitute şi îmbunătăţirea conectivităţii longitudinale, precum şi la publicarea tuturor datelor de monitorizare de la staţiile automate online pe site-ul beneficiarului şi transmiterea acestora către Administraţia Naţională 'Apele Române' (ANAR) în timp real.

De asemenea, a fost inclusă ca obligaţie a titularului elaborarea unui studiu cu privire la lucrările necesare pentru evitarea pagubelor şi pentru satisfacerea cerinţelor socio-economice de resursă de apă pentru comunităţile riverane.

Totodată, pentru zonele unde vor fi funcţionale staţiile automate care fac obiectul măsurilor impuse prin avizul de gospodărire a apelor, MMAP a inclus în acordul de mediu ca recomandare instalarea unor sisteme video de supraveghere a acestor zone.

Ministerul Mediului precizează că studiul de mediu a omis complet măsurile de protecţie a faunei acvatice, 'deşi experţii confirmă că peştii sunt aspiraţi în turbine cu mortalitate de 100%'.

AHE Surduc - Siriu se înscrie în categoria infrastructurilor strategice pentru securitatea energetică, contribuind nu doar la producţia de energie electrică, ci şi la serviciile de sistem esenţiale funcţionării Sistemului Energetic Naţional, respectiv reglaj de frecvenţă, echilibrare şi flexibilitate operaţională, subliniază instituţia.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

16 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Ziarul BURSA

16 aprilie
Ediţia din 16.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb