Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru Amenajarea Hidroenergetică Surduc - Siriu

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a emis acordul de mediu pentru proiectul de investiţii Amenajarea Hidroenergetică (AHE) Surduc - Siriu, amplasat pe râul Bâsca Mare, pe teritoriul judeţelor Buzău şi Covasna, informează Agerpres.

Potrivit instituţiei, decizia vine după parcurgerea integrală a procedurilor legale de evaluare a impactului asupra mediului şi după o etapă extinsă de consultare publică, în care ministerul a analizat în detaliu toate observaţiile primite, inclusiv pe cele care nu se refereau direct la conţinutul proiectului de acord de mediu.

Astfel, în perioada de consultare publică a deciziei de emiterea acordului de mediu, inclusiv a proiectului de acord de mediu, s-au primit 442 de seturi de mesaje (436 persoane fizice şi şase persoane juridice), dintre care 316 de seturi cu conţinut identic (un număr de cinci afirmaţii preluate integral, fără dovezi sau justificare din punct de vedere tehnic).

Proiectul include elemente care nu au fost finalizate din cadrul proiectului 'Amenajarea Surduc-Siriu', aprobat prin Decretul nr. 294/07.10.1981, respectiv finalizarea treptei Surduc-Nehoiaşu cu un grup de 55 MW în CHE Nehoiaşu II.

'Proiectul a fost supus evaluării impactului asupra mediului, în conformitate cu prevederile legale naţionale precum şi cu normele UE în vigoare, prin elaborarea a trei studii de specialitate, respectiv Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, Studiul de evaluare adecvată şi Raportul privind impactul asupra mediului, acesta din urmă integrând concluziile celorlalte două studii. Aceste studii au condus la integrarea de măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra mediului, inclusiv măsuri de monitorizare, atât pentru perioada de execuţie lucrări de finalizare cât şi pentru perioada de funcţionare a AHE Surduc-Siriu în integralitate. Participarea publicului interesat în etapele procedurale, în dezbaterea publică, dar şi după aceasta, a avut un rol important atât în alegerea alternativei de proiect cu impact minim asupra mediului cât şi în stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi implementate pe toată perioada de funcţionare a amenajării', notează ministerul de resort.

În acest sens, măsurile care vor fi luate se referă la măsurile de bază, obligatorii, dar şi la cele privind asigurarea debitului ecologic/de servitute şi îmbunătăţirea conectivităţii longitudinale, precum şi la publicarea tuturor datelor de monitorizare de la staţiile automate online pe site-ul beneficiarului şi transmiterea acestora către Administraţia Naţională 'Apele Române' (ANAR) în timp real.

De asemenea, a fost inclusă ca obligaţie a titularului elaborarea unui studiu cu privire la lucrările necesare pentru evitarea pagubelor şi pentru satisfacerea cerinţelor socio-economice de resursă de apă pentru comunităţile riverane.

Totodată, pentru zonele unde vor fi funcţionale staţiile automate care fac obiectul măsurilor impuse prin avizul de gospodărire a apelor, MMAP a inclus în acordul de mediu ca recomandare instalarea unor sisteme video de supraveghere a acestor zone.

Ministerul Mediului precizează că studiul de mediu a omis complet măsurile de protecţie a faunei acvatice, 'deşi experţii confirmă că peştii sunt aspiraţi în turbine cu mortalitate de 100%'.

AHE Surduc - Siriu se înscrie în categoria infrastructurilor strategice pentru securitatea energetică, contribuind nu doar la producţia de energie electrică, ci şi la serviciile de sistem esenţiale funcţionării Sistemului Energetic Naţional, respectiv reglaj de frecvenţă, echilibrare şi flexibilitate operaţională, subliniază instituţia.