Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ministerul Sănătăţii şi Telefonul Copilului, mecanism de sprijin continuu pentru minorii în criză

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 4 februarie

Ministerul Sănătăţii şi Telefonul Copilului, mecanism de sprijin continuu pentru minorii în criză

Apelul la linia de urgenţă nu ar mai trebui să fie un simplu moment de descărcare emoţională, ci începutul unui parcurs real de îngrijire pentru copiii aflaţi în situaţii-limită. Acesta este obiectivul protocolului de colaborare semnat între Ministerul Sănătăţii şi Asociaţia Telefonul Copilului, anunţat de ministrul Alexandru Rogobete. Iniţiativa vine într-un context alarmant: numărul apelurilor legate de dificultăţi psiho-emoţionale ale copiilor a crescut semnificativ, iar vârsta celor care cer ajutor coboară tot mai mult. Potrivit ministrului Sănătăţii, noul protocol urmăreşte să transforme apelurile la 116111 din intervenţii punctuale în puncte de plecare pentru intervenţii coordonate şi susţinute instituţional. „Apelul la 116111 trebuie să fie începutul unui parcurs real de îngrijire - nu finalul unei intervenţii de moment”, a transmis Alexandru Rogobete, într-o postare publicată pe Facebook. Ministrul atrage atenţia că, în absenţa continuităţii, riscul reapariţiei crizei rămâne ridicat, chiar dacă un specialist reuşeşte să stabilizeze temporar copilul aflat în dificultate. Protocolul creează o „legătură funcţională” între primul semnal de alarmă şi intervenţia medicală de specialitate, astfel încât copiii care cer ajutor să nu rămână singuri după depăşirea momentului critic.

Creştere alarmantă a apelurilor şi vârste tot mai mici

Datele prezentate de Ministerul Sănătăţii indică o evoluţie îngrijorătoare. În 2025, apelurile la linia unică 116111 privind dificultăţi psiho-emoţionale ale copiilor au crescut cu 73% faţă de anul precedent. Mai mult, cea mai mică vârstă înregistrată în rândul apelanţilor este de doar 12 ani. Aceste cifre confirmă presiunea psihologică tot mai mare resimţită de copii şi adolescenţi şi necesitatea unor mecanisme de intervenţie care să depăşească logica urgenţei de moment. Ministrul Alexandru Rogobete subliniază rolul esenţial al consilierilor şi psihologilor care preiau apelurile la Telefonul Copilului, descriindu-i drept „prima linie de protecţie” pentru copiii vulnerabili. „În spatele fiecărui apel se află oameni care ascultă, intervin şi nu abandonează copiii în momentele cele mai grele”, afirmă Rogobete. În viziunea sa, responsabilitatea statului este de a transforma aceste semnale de alarmă în trasee clare de îngrijire, care să asigure continuitatea sprijinului medical şi psihologic. Protocolul semnat marchează un pas în această direcţie, prin conectarea intervenţiei telefonice cu sistemul medical şi cu servicii specializate capabile să preia cazul pe termen mediu şi lung.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 februarie
Ediţia din 04.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0950
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3215
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5510
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9031
Gram de aur (XAU)Gram de aur683.2483

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb