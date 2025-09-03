Ministrul Bogdan Ivan a prezentat 5 măsuri pentru scăderea preţului energiei electrice

Într-o conferinţă de presă organizată marţi la Ministerul Energiei, ministrul Bogdan Ivan a prezentat setul de 5 măsuri care vor scădea preţul la energie electrică pentru cetăţeni şi companii, potrivit unui comunicat oficial al instituţiei.

Ministrul Bogdan Ivan a subliniat faptul că doar 51% din preţul plătit de consumatori este preţul efectiv al energiei electrice active, 49% constituind tarife de transport şi distribuţie, taxe şi accize. În acest context, ministrul Ivan a prezentat 5 măsuri pentru scăderea etapizată a preţului la energia electrică şi pentru dezvoltarea unei pieţe mature, funcţionale de energie:

1. operaţionalizarea mecanismului Market Maker: selectarea unui operator care să asigure lichiditatea în piaţa de energie, prin stimularea cererii şi a ofertei, facilitând tranzacţiile pe termen lung şi determinând astfel o scădere constantă a preţului;

2. creşterea transparenţei şi scăderea riscurilor în piaţa de energie, prin solicitarea de garanţii ferme în toate tranzacţiile cu energie;

3. introducerea tarifelor dinamice şi diferenţiate pe intervale de consum, care să recompenseze cu preţuri mici consumatorii responsabili, care utilizează energia în intervalele în care este cea mai ieftină;

4. scăderea preţurilor de achiziţie a energiei pentru propriul consum al operatorilor de distribuţie prin crearea unui mecanism unic de achiziţie - acest cost de achiziţie al distribuitorilor reprezintă aproape 25% din costul total al energiei pentru consumatori, astfel că implementarea mecanismului va aduce tarife de distribuţie mai mici pentru toţi consumatorii;

5. integrarea tuturor programelor de eficienţă energetică sub o coordonare unică, eficientă, care să fie asigurată de Ministerul Energiei.

Potrivit sursei, pornind de la 2 obiective majore ale mandatului său - independenţa energetică a României prin creşterea capacităţilor de producţie şi scăderea preţului energiei sub media europeană, ministrul Bogdan Ivan a făcut o analiză a situaţiei curente şi a modului în care România a ajuns să aibă unul dintre cele mai mari preţuri la energie din Europa, raportat la puterea de cumpărare a românilor.

Principalele cauze identificate ale creşterii preţurilor sunt:

-invazia Rusiei în Ucraina;

-lipsa interconectării cu principalele coridoare energetice din centrul Europei;

-eliminarea a 7000MW capacităţi de producţie în bandă (gaz şi cărbune) în ultimii 10 ani şi punerea în funcţiune a doar 1800MW;

-ritmul insuficient al investiţiilor în infrastructura energetică naţională.

Ministrul Ivan a anunţat, de asemenea, faptul că a iniţiat negocieri la nivel european pentru prelungirea termenului de închidere a centralelor pe cărbune programate pentru 2026, până în 2030. Această măsură are ca obiectiv reducerea presiunii asupra preţurilor prin menţinerea unei părţi din capacităţile de producţie în bandă, în condiţiile în care România a pierdut 56% din aceste capacităţi în ultimul deceniu. Prin această abordare, România câştigă timp pentru dezvoltarea noilor proiecte strategice de producţie şi pentru asigurarea unei tranziţii energetice echilibrate, fără şocuri majore asupra consumatorilor.

Cele 5 măsuri prezentate de ministrul Bogdan Ivan au fost în prealabil agreate cu organizaţiile reprezentative din domeniul energiei, ai căror lideri au luat parte la conferinţa de presă: Asociaţia Centrul Român al Energiei - Corneliu Bodea, preşedinte; Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie - Daniela Dărăban, director executiv şi Alexandru Chiriţă - membru comitet director; Asociaţia Producătorilor de Energie Electrică - Claudiu Creţu, vicepreşedinte; Asociaţia Industriei Energiei Fotovoltaice din România şi Asociaţia Industriei Energiei Eoliene din România - Andrei Manea, director executiv.