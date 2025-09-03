Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ministrul Bogdan Ivan a prezentat 5 măsuri pentru scăderea preţului energiei electrice

I.S.
Comunicate de presă / 3 septembrie, 13:03

Ministrul Bogdan Ivan a prezentat 5 măsuri pentru scăderea preţului energiei electrice

Într-o conferinţă de presă organizată marţi la Ministerul Energiei, ministrul Bogdan Ivan a prezentat setul de 5 măsuri care vor scădea preţul la energie electrică pentru cetăţeni şi companii, potrivit unui comunicat oficial al instituţiei.

Ministrul Bogdan Ivan a subliniat faptul că doar 51% din preţul plătit de consumatori este preţul efectiv al energiei electrice active, 49% constituind tarife de transport şi distribuţie, taxe şi accize. În acest context, ministrul Ivan a prezentat 5 măsuri pentru scăderea etapizată a preţului la energia electrică şi pentru dezvoltarea unei pieţe mature, funcţionale de energie:

1. operaţionalizarea mecanismului Market Maker: selectarea unui operator care să asigure lichiditatea în piaţa de energie, prin stimularea cererii şi a ofertei, facilitând tranzacţiile pe termen lung şi determinând astfel o scădere constantă a preţului;

2. creşterea transparenţei şi scăderea riscurilor în piaţa de energie, prin solicitarea de garanţii ferme în toate tranzacţiile cu energie;

3. introducerea tarifelor dinamice şi diferenţiate pe intervale de consum, care să recompenseze cu preţuri mici consumatorii responsabili, care utilizează energia în intervalele în care este cea mai ieftină;

4. scăderea preţurilor de achiziţie a energiei pentru propriul consum al operatorilor de distribuţie prin crearea unui mecanism unic de achiziţie - acest cost de achiziţie al distribuitorilor reprezintă aproape 25% din costul total al energiei pentru consumatori, astfel că implementarea mecanismului va aduce tarife de distribuţie mai mici pentru toţi consumatorii;

5. integrarea tuturor programelor de eficienţă energetică sub o coordonare unică, eficientă, care să fie asigurată de Ministerul Energiei.

Potrivit sursei, pornind de la 2 obiective majore ale mandatului său - independenţa energetică a României prin creşterea capacităţilor de producţie şi scăderea preţului energiei sub media europeană, ministrul Bogdan Ivan a făcut o analiză a situaţiei curente şi a modului în care România a ajuns să aibă unul dintre cele mai mari preţuri la energie din Europa, raportat la puterea de cumpărare a românilor.

Principalele cauze identificate ale creşterii preţurilor sunt:

-invazia Rusiei în Ucraina;

-lipsa interconectării cu principalele coridoare energetice din centrul Europei;

-eliminarea a 7000MW capacităţi de producţie în bandă (gaz şi cărbune) în ultimii 10 ani şi punerea în funcţiune a doar 1800MW;

-ritmul insuficient al investiţiilor în infrastructura energetică naţională.

Ministrul Ivan a anunţat, de asemenea, faptul că a iniţiat negocieri la nivel european pentru prelungirea termenului de închidere a centralelor pe cărbune programate pentru 2026, până în 2030. Această măsură are ca obiectiv reducerea presiunii asupra preţurilor prin menţinerea unei părţi din capacităţile de producţie în bandă, în condiţiile în care România a pierdut 56% din aceste capacităţi în ultimul deceniu. Prin această abordare, România câştigă timp pentru dezvoltarea noilor proiecte strategice de producţie şi pentru asigurarea unei tranziţii energetice echilibrate, fără şocuri majore asupra consumatorilor.

Cele 5 măsuri prezentate de ministrul Bogdan Ivan au fost în prealabil agreate cu organizaţiile reprezentative din domeniul energiei, ai căror lideri au luat parte la conferinţa de presă: Asociaţia Centrul Român al Energiei - Corneliu Bodea, preşedinte; Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie - Daniela Dărăban, director executiv şi Alexandru Chiriţă - membru comitet director; Asociaţia Producătorilor de Energie Electrică - Claudiu Creţu, vicepreşedinte; Asociaţia Industriei Energiei Fotovoltaice din România şi Asociaţia Industriei Energiei Eoliene din România - Andrei Manea, director executiv.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 septembrie
Ediţia din 03.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0779
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3548
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4211
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8400
Gram de aur (XAU)Gram de aur494.9452

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb