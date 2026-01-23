Ministrul iranian de externe îl numeşte pe Zelenski „clovn debusolat”

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, l-a atacat dur pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după declaraţiile acestuia privind reprimarea violentă a protestelor din Iran şi l-a numit „clovn debusolat”, potrivit News.ro.

Reacţia Teheranului vine după discursul susţinut de Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde liderul ucrainean a afirmat că „lumea nu a ajutat suficient poporul iranian” în faţa represiunii exercitate de autorităţi împotriva manifestaţiilor antiguvernamentale. Estimările arată că protestele declanşate la începutul lunii s-au soldat cu mii de morţi, notează News.ro.

„Ce se va întâmpla cu Iranul după acest masacru? Dacă regimul supravieţuieşte, mesajul transmis tuturor brutelor va fi clar: ucideţi suficienţi oameni şi veţi rămâne la putere”, a declarat Zelenski la Davos, completează sursa citată.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a respins acuzaţiile într-un mesaj publicat vineri pe reţeaua X şi a lansat un atac personal la adresa preşedintelui ucrainean. „Lumea s-a săturat de clovni debusolaţi, domnule Zelenski”, a scris şeful diplomaţiei iraniene, într-o referire la trecutul acestuia de actor, confrom News.ro.