Ministrul Justiţiei trimite Corpul de control la Penitenciarul Rahova

S.B.
26 ianuarie, 20:33

Ministrul Justiţiei trimite Corpul de control la Penitenciarul Rahova

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a dispus luni declanşarea de urgenţă a unui control la Penitenciarul Bucureşti-Rahova, după evadarea cetăţeanului turc condamnat pentru omor, informează Agerpres.

'În urma situaţiei generate de evadarea deţinutului Atas Abdullah, de origine turcă, aflat în custodia Penitenciarului Bucureşti-Rahova, a dispus declanşarea de urgenţă a unui control la unitatea penitenciară în cauză. Controlul este efectuat prin Corpul de control al ministrului, având ca obiect verificarea circumstanţelor în care s-a produs evenimentul, respectarea procedurilor legale şi administrative, precum şi modul de îndeplinire a atribuţiilor de către personalul responsabil', informează un comunicat al Ministerului Justiţiei (MJ).

Ministerul Justiţiei subliniază că va analiza 'cu maximă seriozitate' rezultatele controlului şi va dispune măsurile legale care se impun, în vederea clarificării situaţiei şi prevenirii unor astfel de incidente pe viitor.

Un cetăţean de naţionalitate turcă, condamnat pentru omor, este căutat de poliţişti după ce, plecat în permisie, nu a mai revenit la Penitenciarul Rahova.

Surse judiciare au declarat că acesta a beneficiat de peste 20 de permisii în ultimul an.

'Luni, în jurul orei 10:05, s-a constatat că deţinutul Atash Abdulah, în vârstă de 45 ani, fără antecedente penale, condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate de 22 ani şi 10 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, aflat în regim semideschis, încarcerat în penitenciarul Bucureşti-Rahova, nu s-a întors din permisiunea de ieşire din penitenciar acordată, la ora stabilită', a informat Penitenciarul Rahova.

În vederea capturării deţinutului au fost sesizate Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Poliţia locală Otopeni, Poliţia locală Bucureşti, Ambasada Turciei, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Direcţia de Imigrări şi judecătorul de supraveghere a privării de libertate.

'Menţionăm că neprezentarea din permisiunea ieşirii din penitenciar la ora stabilită este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la şase luni la trei ani', a precizat sursa citată.

Deţinutul are înălţimea de 1,68 m, statură atletică, ochi căprui, sprâncene arcuite, faţă ovală, ten deschis, păr şaten închis, iar la momentul părăsirii unităţii purta blugi de culoare neagră, geacă albastră, bluză de trening gri şi adidaşi de culoare albă.

Ziarul BURSA

26 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 26 ianuarie

