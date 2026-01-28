Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministrul Mediului anunţă discuţii aproape finale cu privire la reorganizarea Romsilva

S.B.
Politică / 28 ianuarie, 10:19

Ministrul Mediului anunţă discuţii aproape finale cu privire la reorganizarea Romsilva

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă ”discuţii aproape finale cu privire la reorganizarea Romsilva”, care vor fi urmate de adoptarea unei Hotărâri de Guvern, informează news.ro.

Buzoianu atrage atenţia asupra faptului că România ar pierde bani dacă reorganizarea regiei care administrează pădurile nu se va face.

Ministrul Mediului a declarat, marţi seară, la Euronews România, că demersurile pentru reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor au intrat în linie dreaptă, iar în zilele care urmează vor fi stabilite criteriile care vor sta la baza acestei reforme.

”Există, în momentul de faţă, un audit, vom vedea ce va spune cu privire la criteriile care ar trebui să fie luate în calcul pentru reorganizare. Aceste criterii vor fi discutate apoi în Guvern, în coaliţie, şi pe baza acestor criterii eu sper că chiar săptămâna viitoare să avem o concluzie care sunt direcţiile care ar trebui să fie create ca să putem să deblocăm Hotărârea de Guvern privind reorganizarea de care sunt ataşate peste o sută de milioane de euro. Deci dacă noi nu trecem această hotărâre, fiecare dintre noi, fiecare român va plăti pentru că a fost blocată această hotărâre, dar eu nu cred că se va ajunge acolo, tocmai pentru că am avansat şi cu auditul şi discutând cu reprezentanţii firmei respective ne-au spus că vor veni cu criteriile zilele acestea”, a afirmat Diana Buzoianu.

    (mesaj trimis de anonim în data de 28.01.2026, 10:33)

    Hai, ca se poate!Sper!Am vazut ca au inceput sa se dea drumul la acordurile de.mediu pt. hidro!Mai sunt si altele blocate,din principii cel putin "dubioase",din perpectiva interesului si sigurantei nationale!Romania trebuie sa se dezvolte ,Romania trebuie sa produca,nu sa caute"gargauni" si sa importe energie si gaze ,datorita blocajelor unor ONG-uri,care apar de fiecare data cand noi avem un interes strategic:aurul,gazele,hidro,e tc.Oare aceate ONG-uri nu urmaresc interesul altor state?Ma intreb si eu,ca un cetatean al acestei tari!

