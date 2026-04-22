Ministrul spaniol de externe: „Germania şi Italia blochează suspendarea acordului UE-Israel”

Ministrul de externe al Spania, Jose Manuel Albares, afirmă că Germania şi Italia blochează suspendarea acordului de parteneriat dintre Uniunea Europeană şi Israel, potrivit unei declaraţii de presă difuzate live de El Pais.

În acelaşi context, oficialul spaniol a criticat poziţia Germaniei, afirmând că, „în cazul Ucrainei, acţionează ca un gardian moral, însă în ceea ce priveşte Palestina, adoptă o atitudine de tipul «nu văd, nu aud, nu spun nimic»”, potrivit aceleiaşi surse.

Jose Manuel Albares a caracterizat, de asemenea, poziţia Germaniei drept „ipocrită şi lamentabilă”, conform declaraţiei transmise în cadrul fluxului video sursă.