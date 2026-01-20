Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

MOL cumpără de la Gazprom participaţia de 56,15% deţinută în compania sârbă NIS

S.B.
Companii / 20 ianuarie, 15:32

MOL cumpără de la Gazprom participaţia de 56,15% deţinută în compania sârbă NIS

Grupul MOL a anunţat marţi că a semnat un acord-cadru cu caracter contractual cu Gazprom Neft pentru a achiziţiona participaţia de 56,15% deţinută în compania sârbă Naftna Industrija Srbije (NIS), informează news.ro.

De asemenea, Grupul MOL se află în negocieri cu ADNOC, compania naţională de petrol a Emiratelor Arabe Unite, pentru intrarea acesteia ca acţionar minoritar în NIS, cu menţinerea de către MOL a participaţiei majoritare şi a controlului asupra companiei.

”Grupul MOL a semnat un acord-cadru cu caracter contractual cu Gazprom Neft pentru a achiziţiona participaţia de 56,15% deţinută în compania sârbă Naftna Industrija Srbije (NIS). După finalizarea tranzacţiei, MOL va prelua responsabilităţi semnificative de acţionar şi drepturi de control în compania care operează singura rafinărie din Serbia, consolidând prezenţa grupului pe pieţele energetice din Europa Centrală şi de Sud-Est”, anunţă MOL.

Pe lângă rafinăria de la Pancevo, NIS deţine şi o reţea de retail, precum şi un portofoliu de explorare şi producţie.

Părţile îşi propun semnarea contractului de vânzare-cumpărare până la data de 31 martie 2026.

Tranzacţia, care va fi finalizată odată cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acordul-cadru, inclusiv obţinerea aprobărilor de reglementare necesare, poate asigura funcţionarea stabilă, pe termen lung, a rafinăriei din Pancevo şi a unităţilor de afaceri conexe, precum şi alimentarea neîntreruptă a pieţelor energetice din regiune.

„În calitate de furnizor regional de energie, dorim să contribuim la dezvoltarea Europei Centrale şi de Sud-Est. Avem de mulţi ani o cooperare profesională excelentă cu partenerii noştri sârbi. MOL este angajată să lucreze împreună cu Guvernul Serbiei pentru a asigura mai departe securitatea aprovizionării în Serbia şi în regiune. Suveranitatea energetică a ţărilor fără ieşire la mare necesită rafinării locale puternice, care funcţionează predictibil şi performant, precum şi implicarea unor parteneri puternici. În acest sens, Grupul MOL se află în negocieri cu ADNOC, compania naţională de petrol a Emiratelor Arabe Unite, pentru intrarea acesteia ca acţionar minoritar în NIS, cu menţinerea de către MOL a participaţiei majoritare şi a controlului asupra companiei. Suntem pregătiţi pentru această etapă şi vom continua discuţiile cu partenerii noştri”, a declarat Zsolt Hernadi, preşedinte şi director general al Grupului MOL.

Finalizarea tranzacţiei necesită, printre altele, aprobarea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, precum şi alte aprobări guvernamentale şi de stat în Serbia. Acordul-cadru stabileşte principalele condiţii ale contractului de vânzare-cumpărare, inclusiv calendarul pentru efectuarea procesului de due diligence asupra NIS şi demersurile de obţinere a aprobărilor de reglementare.

Rafinăria de la Pancevo are o istorie de peste jumătate de secol. Unitatea a început să funcţioneze în 1968 şi de atunci joacă un rol esenţial în aprovizionarea energetică a Serbiei. În ultimul deceniu şi jumătate, rafinăria a trecut printr-un amplu proces de modernizare, desfăşurat în mai multe etape. Cu o capacitate de rafinare de aproape 4,8 milioane de tone/an, unitatea produce în principal motorină şi benzină Euro-5 conforme cu standardele UE, gaz natural lichefiat, produse petrochimice, combustibil pentru încălzire, bitum şi alte produse petroliere.

Pe lângă progresul tehnologic al rafinăriei şi portofoliul său de produse, activităţile de vânzări en-gros, operaţiunile logistice şi reţeaua de retail ale NIS sunt de asemenea aliniate portofoliului regional al Grupului MOL. Compania operează aproape 400 de staţii de servicii în Serbia, România şi Bosnia şi Herţegovina.

NIS deţine, de asemenea, un portofoliu semnificativ de active în explorare şi producţie. Compania are aproximativ 173 milioane barili echivalent petrol în rezerve 2P şi o producţie zilnică de ţiţei şi gaze în Serbia de peste 20.000 barili echivalent petrol/zi. Totodată, deţine licenţe de explorare în România şi Bosnia şi Herţegovina.

Grupul MOL este o companie internaţională integrată de petrol, gaze naturale, petrochimie şi retail, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operaţiuni în peste 30 de ţări, 25.000 de angajaţi în întreaga lume şi peste 100 de ani de experienţă în industrie. Grupul MOL controlează trei rafinării şi două unităţi petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Compania are, de asemenea, o reţea de aproape 2.400 de staţii de servicii în 10 ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est. Activităţile de explorare şi producţie ale Grupului MOL sunt susţinute de o experienţă de peste 85 de ani în domeniul hidrocarburilor şi 30 de ani în injecţia de CO2. În prezent, activităţile de producţie se desfăşoară în 8 ţări, iar cele de explorare în 9 ţări. MOL se angajează să îşi transforme operaţiunile tradiţionale bazate pe combustibili fosili într-un model de afaceri sustenabil, cu emisii scăzute de carbon şi aspiră să devină neutru din punct de vedere al emisiilor nete de carbon până în 2050, contribuind totodată la formarea economiei circulare cu emisii scăzute de carbon în Europa Centrală şi de Est.    

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 ianuarie
Ediţia din 20.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0929
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3442
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4978
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8542
Gram de aur (XAU)Gram de aur660.2411

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb