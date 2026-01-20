MOL cumpără de la Gazprom participaţia de 56,15% deţinută în compania sârbă NIS

Grupul MOL a anunţat marţi că a semnat un acord-cadru cu caracter contractual cu Gazprom Neft pentru a achiziţiona participaţia de 56,15% deţinută în compania sârbă Naftna Industrija Srbije (NIS), informează news.ro.

De asemenea, Grupul MOL se află în negocieri cu ADNOC, compania naţională de petrol a Emiratelor Arabe Unite, pentru intrarea acesteia ca acţionar minoritar în NIS, cu menţinerea de către MOL a participaţiei majoritare şi a controlului asupra companiei.

”Grupul MOL a semnat un acord-cadru cu caracter contractual cu Gazprom Neft pentru a achiziţiona participaţia de 56,15% deţinută în compania sârbă Naftna Industrija Srbije (NIS). După finalizarea tranzacţiei, MOL va prelua responsabilităţi semnificative de acţionar şi drepturi de control în compania care operează singura rafinărie din Serbia, consolidând prezenţa grupului pe pieţele energetice din Europa Centrală şi de Sud-Est”, anunţă MOL.

Pe lângă rafinăria de la Pancevo, NIS deţine şi o reţea de retail, precum şi un portofoliu de explorare şi producţie.

Părţile îşi propun semnarea contractului de vânzare-cumpărare până la data de 31 martie 2026.

Tranzacţia, care va fi finalizată odată cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acordul-cadru, inclusiv obţinerea aprobărilor de reglementare necesare, poate asigura funcţionarea stabilă, pe termen lung, a rafinăriei din Pancevo şi a unităţilor de afaceri conexe, precum şi alimentarea neîntreruptă a pieţelor energetice din regiune.

„În calitate de furnizor regional de energie, dorim să contribuim la dezvoltarea Europei Centrale şi de Sud-Est. Avem de mulţi ani o cooperare profesională excelentă cu partenerii noştri sârbi. MOL este angajată să lucreze împreună cu Guvernul Serbiei pentru a asigura mai departe securitatea aprovizionării în Serbia şi în regiune. Suveranitatea energetică a ţărilor fără ieşire la mare necesită rafinării locale puternice, care funcţionează predictibil şi performant, precum şi implicarea unor parteneri puternici. În acest sens, Grupul MOL se află în negocieri cu ADNOC, compania naţională de petrol a Emiratelor Arabe Unite, pentru intrarea acesteia ca acţionar minoritar în NIS, cu menţinerea de către MOL a participaţiei majoritare şi a controlului asupra companiei. Suntem pregătiţi pentru această etapă şi vom continua discuţiile cu partenerii noştri”, a declarat Zsolt Hernadi, preşedinte şi director general al Grupului MOL.

Finalizarea tranzacţiei necesită, printre altele, aprobarea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, precum şi alte aprobări guvernamentale şi de stat în Serbia. Acordul-cadru stabileşte principalele condiţii ale contractului de vânzare-cumpărare, inclusiv calendarul pentru efectuarea procesului de due diligence asupra NIS şi demersurile de obţinere a aprobărilor de reglementare.

Rafinăria de la Pancevo are o istorie de peste jumătate de secol. Unitatea a început să funcţioneze în 1968 şi de atunci joacă un rol esenţial în aprovizionarea energetică a Serbiei. În ultimul deceniu şi jumătate, rafinăria a trecut printr-un amplu proces de modernizare, desfăşurat în mai multe etape. Cu o capacitate de rafinare de aproape 4,8 milioane de tone/an, unitatea produce în principal motorină şi benzină Euro-5 conforme cu standardele UE, gaz natural lichefiat, produse petrochimice, combustibil pentru încălzire, bitum şi alte produse petroliere.

Pe lângă progresul tehnologic al rafinăriei şi portofoliul său de produse, activităţile de vânzări en-gros, operaţiunile logistice şi reţeaua de retail ale NIS sunt de asemenea aliniate portofoliului regional al Grupului MOL. Compania operează aproape 400 de staţii de servicii în Serbia, România şi Bosnia şi Herţegovina.

NIS deţine, de asemenea, un portofoliu semnificativ de active în explorare şi producţie. Compania are aproximativ 173 milioane barili echivalent petrol în rezerve 2P şi o producţie zilnică de ţiţei şi gaze în Serbia de peste 20.000 barili echivalent petrol/zi. Totodată, deţine licenţe de explorare în România şi Bosnia şi Herţegovina.

Grupul MOL este o companie internaţională integrată de petrol, gaze naturale, petrochimie şi retail, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operaţiuni în peste 30 de ţări, 25.000 de angajaţi în întreaga lume şi peste 100 de ani de experienţă în industrie. Grupul MOL controlează trei rafinării şi două unităţi petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Compania are, de asemenea, o reţea de aproape 2.400 de staţii de servicii în 10 ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est. Activităţile de explorare şi producţie ale Grupului MOL sunt susţinute de o experienţă de peste 85 de ani în domeniul hidrocarburilor şi 30 de ani în injecţia de CO2. În prezent, activităţile de producţie se desfăşoară în 8 ţări, iar cele de explorare în 9 ţări. MOL se angajează să îşi transforme operaţiunile tradiţionale bazate pe combustibili fosili într-un model de afaceri sustenabil, cu emisii scăzute de carbon şi aspiră să devină neutru din punct de vedere al emisiilor nete de carbon până în 2050, contribuind totodată la formarea economiei circulare cu emisii scăzute de carbon în Europa Centrală şi de Est.