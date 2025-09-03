Morphosis Capital a atras 130 de milioane de euro pentru Fondul II

Morphosis Capital Partners BV, un fond de capital de creştere, anunţă încheierea procesului de atragere de fonduri pentru Morphosis Capital Fund II la valoarea de 130 de milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Fondul a depăşit limita stabilită iniţial, iar investitorii au acceptat majorarea dimensiunii acestuia. Fondul II este susţinut de importante instituţii financiare internaţionale de dezvoltare - Fondul European de Investiţii (FEI), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi International Finance Corporation (IFC) - la care se adaugă alţi investitori instituţionali şi contribuţii de peste 50 de milioane de euro din partea unor antreprenori din România şi Europa de Vest, care au construit companii de succes în ultimele trei decenii.

"Finalizarea procesului de ridicare a Fondului II, cu un capital de 130 de milioane de euro, în plină incertitudine macroeconomică şi volatilitate politică, reprezintă o realizare remarcabilă. Când am început acest demers, ideea de a dubla dimensiunea primului nostru fond părea ambiţioasă. Perioada 2023-2025, în care s-a desfăşurat procesul de atragere de capital, a fost marcată de un grad ridicat de volatilitate - la nivel local, regional şi global. Cu toate acestea, încrederea continuă a investitorilor, de la instituţii internaţionale până la antreprenori locali, a validat abordarea şi direcţia noastră. Paradigma veche presupunea că Europa de Vest înseamnă stabilitate, iar Europa de Est - volatilitate. În prezent, volatilitatea este pretutindeni, însă în regiunea noastră ea vine la pachet şi cu creştere. Această combinaţie creează oportunităţi. Suntem recunoscători şi mândri că am construit o bază de investitori echilibrată, care îmbină stabilitatea instituţională cu energia antreprenorială. În perioada următoare, vom continua să investim acest capital în companii din România şi din regiune care au atât ambiţia, cât şi fundamentele necesare pentru scalare. De asemenea, în calitate de jucător emergent al industriei de Private Equity din România şi din regiune, avem responsabilitatea faţă de ecosistem de a demonstra, prin rezultate, că performanţa şi reputaţia merg mână în mână, iar noi rămânem angajaţi să livrăm pe ambele planuri,” a declarat Andrei Gemeneanu, Managing Partner, Morphosis Capital.

Morphosis Capital Fund II îşi propune să sprijine dezvoltarea IMM-urilor din România şi din regiune în sectoare precum servicii de sănătate, servicii B2B, produse de consum şi retail, precum şi producţie industrială de nişă. Fondul vizează companii cu EBITDA între 1 şi 5 milioane de euro, cu tichete de investiţie între 10 şi 15 milioane de euro, prioritare fiind pachetele majoritare sau poziţii de control comun, fie independent, fie alături de co-investitori. Fondul urmăreşte realizarea de investiţii în România şi în afara acesteia, în companii antreprenoriale din Bulgaria, Croaţia, Cehia, Polonia şi Slovacia.

Până în prezent, Fondul II a realizat trei investiţii: Romania Education Alliance (REA), o platformă privată de educaţie pentru învăţământul preuniversitar (K12); La Cocoş, o reţea românească de hipermarketuri de tip hard discounter; şi EnduroSat, un furnizor european de sateliţi de înaltă performanţă şi servicii spaţiale, marcând prima investiţie transfrontalieră a Morphosis Capital. În următorii 2-3 ani, Morphosis Capital anticipează realizarea a 2-3 noi investiţii anual prin Fondul II.

În selecţia companiilor din portofoliu, Morphosis Capital va continua să se concentreze pe afaceri care operează pe pieţe în creştere şi în industrii fragmentate, cu potenţial semnificativ de scalare prin dezvoltare organică sau strategii de tip buy & build. Fondul pune accent pe companiile cu performanţe financiare solide, o cultură organizaţională sănătoasă şi perspective bine definite de fuziuni şi achiziţii, având ca obiectiv generarea de creştere şi oportunităţi atractive de exit pentru investitori.

Morphosis Capital Fund II reuneşte o bază diversificată de investitori, care combină forţa instituţională cu capitalul antreprenorial. Fondul este susţinut de Fondul European de Investiţii (FEI), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi International Finance Corporation (IFC), devenind primul fond de private equity cu un focus majoritar pe România care a atras finanţare de la toate cele trei mari instituţii financiare internaţionale. Implicarea FEI se bazează pe rolul său de investitor ancoră în Fondul II şi este sprijinită prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi prin Fondul InvestEU al Uniunii Europene. În plus faţă de investitorii instituţionali, fondul este sprijinit de family offices locale şi internaţionale, precum Vybros Capital Partners şi Inspire Asset Management.

Această operaţiune este finanţată de Uniunea Europeană - NextGenerationEU, cu sprijinul financiar al Guvernului României prin intermediul Fondului de Fonduri de capital de risc pentru Rezilienţă şi beneficiază de sprijinul Uniunii Europene prin Fondul InvestEU.