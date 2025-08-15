Moşteanu: Orice discuţie despre pace la summitul Trump-Putin trebuie să includă Ucraina

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, că orice discuţie despre pace la summitul Trump-Putin, programat astăzi în Alaska, trebuie să se desfăşoare cu Ucraina, partenerii europeni, SUA şi Rusia la aceeaşi masă.

„Pacea nu trebuie să însemne un răgaz pentru Putin pentru a-şi trage sufletul, pentru a se reînarma şi a reporni apoi un război. Trebuie să ne asigurăm că nu va mai avea curajul să atace nicio ţară”, a afirmat Moşteanu, subliniind importanţa garanţiilor de securitate în cazul încetării focului.

Oficialul a precizat că primul pas către o pace justă şi durabilă este oprirea focului, urmată de negocieri care să garanteze respectarea graniţelor şi suveranităţii fiecărui stat.

Moşteanu a făcut declaraţiile la Constanţa, unde a participat la manifestările dedicate Zilei Marinei.