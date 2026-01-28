Mugur Tolici preia conducerea Direcţiei Emisiune, Tezaur şi Casierie a BNR

Începând cu 1 februarie 2026, Mugur Tolici, în vârstă de 56 de ani, va ocupa funcţia de director al Direcţiei Emisiune, Tezaur şi Casierie (DETC) din cadrul Băncii Naţionale a României. În prezent director al Direcţiei Resurse Umane, Mugur Tolici îi va prelua atribuţiile lui Ion Niţu, care a condus DETC din anul 1999, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

"Preluarea conducerii Direcţiei Emisiune, Tezaur şi Casierie este o responsabilitate pe care mi-o asum cu profesionalism şi respect, în aceeaşi manieră în care mi-am îndeplinit toate atribuţiile de-a lungul celor peste 30 de ani de activitate în cadrul Băncii Naţionale”, a declarat Mugur Tolici, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Mugur Tolici şi-a început cariera în cadrul Băncii Naţionale a României în anul 1994 şi a ocupat, de-a lungul timpului, mai multe funcţii de conducere în structura instituţiei, înainte de a fi numit director al Direcţiei Resurse Umane, în noiembrie 2009. Printre acestea se numără funcţia de director al Direcţiei de Politică Monetară, pe care a deţinut-o timp de un an, până în 1999, cea de consilier al viceguvernatorului BNR Cristian Popa, în perioada 2000-2004, precum şi cea de director de cabinet al guvernatorului Mugur Isărescu, între decembrie 2004 şi martie 2008. Ulterior, Mugur Tolici a ocupat poziţia de director adjunct al Direcţiei Emisiune, Tezaur şi Casierie, pentru o perioadă de aproape doi ani, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

În perioada 2018-2019, Mugur Tolici a fost reprezentantul României la Fondul Monetar Internaţional (FMI). Este absolvent al specializării Finanţe-Bănci din cadrul Academiei de Studii Economice (1993), instituţie unde a obţinut, în 2010, titlul de doctor în economie. De asemenea, în anul 1998, a urmat cursurile unui program de afaceri internaţionale la Georgetown University din Statele Unite ale Americii, relatează sursa citată.