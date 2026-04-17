NAGA Group poziţionează Inteligenţa Artificială ca vector principal al creşterii viitoare

The NAGA Group AG, grupul fintech multi-asset din spatele SuperApp-ului NAGA „Naga One”, accelerează integrarea AI la nivelul operaţiunilor sale, creând baza pentru o nouă etapă de creştere scalabilă.

Pe baza observaţiilor interne, primele efecte operaţionale devin deja vizibile sub forma unei eficienţe operaţionale ridicate, scalabilitate sporită şi procese accelerate în funcţiile-cheie.

În prezent, NAGA Group se concentrează integral pe execuţie. AI este tot mai integrată în procesele de bază ale afacerii şi redefineşte modul în care NAGA gestionează creşterea, organizează operaţiunile şi dezvoltă produse noi.

Octavian Pătraşcu, CEO al The NAGA Group: „Observăm deja că inteligenţa artificială reprezintă mult mai mult decât un instrument de eficienţă. Aceasta schimbă fundamental modul în care scalăm compania. Poziţia noastră, ca platformă reglementată, ce operează la nivel global, cu o bază de utilizatori existentă, ne permite să implementam AI direct în operaţiunile noastre, menţinând în acelaşi timp agilitatea necesară pentru adoptarea rapidă a noilor tehnologii. Această combinaţie ne ajută să transformăm eficienţa obţinută în creştere şi, simultan, să construim baza pentru noi produse şi fluxuri suplimentare de venituri.”

Impactul operaţional devine tot mai vizibil

În primul trimestru al anului 2026, primele efecte devin vizibile în mai multe arii operaţionale. În zona de suport pentru clienţi, AI a rezolvat integral aproximativ 66% din toate interacţiunile prin chat, fără implicare umană. Această capacitate permite NAGA Group să gestioneze volume în creştere fără o majorare proporţională a numărului de angajaţi.

În marketing, instrumentele bazate pe AI au generat o creştere de 3-5 ori a volumului de materiale creative produse, cu cicluri de producţie mai rapide şi acoperire lingvistică mai extinsă, realizate cu o structură de personal mai eficientă, corespunzătoare unei reduceri de personal de aproximativ 20%.

Automatizarea îmbunătăţeşte, de asemenea, operaţiunile cu partenerii şi procesele interne, reducând semnificativ timpii de onboarding de la aproximativ 10 zile la circa 1 zi. În dezvoltarea software, fluxurile de lucru asistate de AI accelerează livrarea de noi funcţionalităţi şi reduc timpul de lansare pe piaţă, ciclurile de dezvoltare fiind scurtate de la săptămâni la zile.

Raportarea interna a fost, de asemenea, consolidată prin analize self-service activate de AI, oferind tuturor departamentelor acces mai rapid la datele operaţionale şi susţinând adoptarea deciziilor de management în timp util.

Poziţionare structurală ca avantaj competitiv

NAGA consideră că se află într-o poziţie deosebit de favorabilă pentru implementarea iniţiativelor conduse de AI. În calitate de operator de dimensiune medie, reglementat la nivel internaţional, NAGA Group îmbină licenţe de reglementare, o platformă globală consacrată cu peste 2,5 milioane de utilizatori înregistraţi şi infrastructură operaţională necesară pentru a implementa soluţii AI la scară largă.

În acelaşi timp, organizaţia păstrează agilitatea necesară pentru implementarea rapidă a noilor tehnologii. În timp ce companiile de dimensiuni mai mici nu dispun adesea de infrastructură şi de scală necesare, iar organizaţiile de mari dimensiuni pot fi limitate de sisteme şi procese complexe, NAGA reuneşte ambele avantaje: substanţă operaţională şi viteză de execuţie.

AI ca vector al creşterii scalabile

Integrarea AI contribuie la consolidarea capacităţii de scalare a operaţiunilor NAGA Group. Eficienţa operaţională îmbunătăţită este valorificată pentru a susţine iniţiativele de creştere, în special în marketing şi atragerea de clienţi.

Astfel, NAGA evoluează către un model mai scalabil, în care creşterea activităţii utilizatorilor poate fi gestionată cu o eficienţă superioară, iar resursele pot fi alocate mai precis pentru susţinerea creşterii.

Roadmap-ul Naga.com creează premisele pentru venituri viitoare

În paralel cu transformarea operaţională, NAGA continuă să execute dezvoltarea produselor pentru 2026 şi să îşi extindă platforma cu funcţionalităţi şi oferte suplimentare.

Principalele direcţii includ extinderea funcţionalităţilor de tranzacţionare socială, dezvoltarea în continuare a platformei într-o ofertă multi-asset şi crypto mai cuprinzătoare, precum şi integrarea instrumentelor de asistenţă bazate pe AI în mediul de tranzacţionare.

În plus, NAGA Group dezvoltă noi oferte de produse destinate adresării unor segmente suplimentare de clienţi, inclusiv soluţii de investiţii simplificate şi abordări mai automatizate ale portofoliilor. Obiectivul este extinderea atractivităţii platformei dincolo de traderii activi şi diversificarea bazei de utilizatori.

Prin aceste dezvoltări, NAGA urmăreşte creşterea în continuare a gradului de implicare a utilizatorilor şi generarea de noi fluxuri de venituri recurente.

Actualizare strategie şi conferinţă de prezentare a rezultatelor T1 2026

CEO Octavian Pătraşcu şi CFO Jeremy Schlachter vor prezenta actualizarea strategiei împreună cu rezultatele neauditate aferente T1 2026 în cadrul unei conferinţe online, programate pentru 23 aprilie 2026, ora 15:00 CET. Evenimentul va fi susţinut în limba engleză.