Naomi Osaka s-a calificat în turul doi la Australian Open

Fostul numărul 1 mondial Naomi Osaka (ocupanta locului 17 în clasamentul WTA) s-a calificat marţi, în trei seturi, în turul al doilea al Openului Australiei, potrivit news.ro.

Câştigătoare la Melbourne în 2019 şi 2021, japoneza s-a impus cu 6-3, 3-6, 6-4 în faţa croatei Antonia Ruzic (locul 65).

Cvadrupla câştigătoare a turneelor de Grand Slam va juca în runda următoare împotriva româncei Sorana Cirstea (locul 41), care a început ultimul Open al Australiei din cariera sa la 35 de ani, eliminând-o pe germanca Eva Lys (locul 39).

Intrată pe teren cu o umbrelă albă, o pălărie cu boruri largi şi pantaloni lungi albi, Osaka a disputat marţi primul său meci de Grand Slam de la semifinala de la US Open din septembrie, cea mai bună performanţă a sa într-un turneu major de la revenirea pe circuit la începutul anului 2024, după naşterea primului său copil.