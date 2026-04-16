Narendra Modi şi cancelarul Austriei discută aprofundarea relaţiilor bilaterale şi impactul acordului India-UE

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat că a avut „discuţii foarte productive” cu cancelarul Austriei, Christian Stocker, subliniind că alegerea Indiei ca primă destinaţie în afara Europei după preluarea mandatului reflectă „viziunea şi angajamentul” pentru relaţiile bilaterale, potrivit unei postări publicate de liderul indian pe platforma X.

Potrivit aceleiaşi surse, oficialul indian a evidenţiat că vizita are un caracter „deosebit”, fiind prima efectuată de un cancelar austriac în India în peste patru decenii, şi survine într-un moment în care relaţiile dintre India şi Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă, în contextul viitorului acord de liber schimb India-UE.

La rândul său, cancelarul Christian Stocker a transmis că vizita la New Delhi reprezintă „o mare onoare” şi marchează „un nou capitol” într-o relaţie bilaterală care s-a consolidat de-a lungul a peste 75 de ani, potrivit unei postări publicate pe pagina sa de X.

Acesta a subliniat că, „într-un context marcat de incertitudini geopolitice în creştere, parteneriatele de încredere, bazate pe valori comune, devin cu atât mai importante”, conform aceleiaşi surse.

Într-o a doua postare, cancelarul austriac a arătat că cele două state intenţionează să „ducă parteneriatul la un nou nivel”, prin consolidarea cooperării în domenii precum comerţul, tehnologia şi energia verde, iniţiative care, potrivit acestuia, vor crea noi oportunităţi pentru cetăţeni şi mediul de afaceri.

Totodată, oficialul austriac a subliniat că relaţiile bilaterale vor continua să se consolideze în toate domeniile odată cu implementarea viitorului acord de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi India, potrivit celei de-a doua postări publicate pe platforma X.