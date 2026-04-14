NBA: LeBron James, desemnat jucătorul săptămânii pentru a 70-a oară

LeBron James, în vârstă de 41 de ani, continuă să scrie istorie în NBA. Starul echipei Los Angeles Lakers a fost numit Jucătorul Săptămânii din Conferinţa de Vest înainte de playoff-uri.

În trei meciuri de săptămâna trecută, a avut o medie de 24 de puncte, 6 recuperări şi 9,6 pase decisive. Acest lucru i-a adus premiul pentru a 70-a oară (!) în cariera sa, în timpul celui de-al 23-lea sezon în liga nord-americană.

În Est, atacantul echipei Raptors, Brandon Ingram, a primit această distincţie.

Niciun alt jucător nu a fost votat de atâtea ori ca „The King” în istoria NBA. Cel mai decorat jucător al ligii îi depăşeşte cu mult pe Kobe Bryant şi Kevin Durant, care îl urmează pe listă cu... câte 33 de premii fiecare.