NBS: Scăderea peste aşteptări a preţurilor de producţie în China amplifică riscul deflaţiei

Preţurile de producţie din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiştilor care anticipau un recul de 3,3%, potrivit datelor publicate sâmbătă de Biroul Naţional de Statistică (NBS), citate de Reuters.

Este a doua lună consecutivă în care indicele PPI atinge un minim al ultimilor aproape doi ani, pe fondul cererii interne slabe şi al incertitudinilor comerciale persistente.

Indicele preţurilor de consum (CPI) a rămas neschimbat faţă de aceeaşi lună din 2024, depăşind uşor prognoza Reuters, care indica un declin de 0,1%. Inflaţia de bază, care exclude alimentele şi energia, a urcat la 0,8%, cel mai ridicat nivel din ultimele 17 luni.

Analiştii avertizează însă că presiunile deflaţioniste persistă, în condiţiile în care piaţa imobiliară nu s-a stabilizat, consumul intern rămâne fragil, iar relaţiile comerciale cu SUA sunt tensionate.

Măsurile guvernamentale de reducere a supracapacităţii şi a competiţiei neloiale în sectoare-cheie, precum cel auto, ar putea sprijini PPI începând din august, dar impactul ar putea fi limitat fără stimulente majore pentru cerere.

Extremele meteo din iulie, valuri de căldură pe coasta estică şi ploi torenţiale cauzate de muson, au adăugat presiune asupra activităţii economice şi au influenţat preţurile în anumite industrii.