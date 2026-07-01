NCC-RO lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Apel 1

Centrul Naţional de Coordonare în domeniul securităţii cibernetice - NCC-RO, din cadrul Autorităţii pentru Digitalizarea României, anunţă lansarea în consultare publică a GHIDULUI SOLICITANTULUI APEL 1 - Sprijin financiar pentru conformitatea CRA, disponibil începând de astăzi pe site-ul NCC-RO, în cadrul proiectului european „Strengthening the capacities of the National Coordination Center NCC-RO” - GA 101227737, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Ghidul Solicitantului prezintă condiţiile de eligibilitate, activităţile finanţate, modelul de parteneriat dintre IMM-uri şi furnizori specializaţi, bugetul disponibil, procesul de evaluare şi contractare, precum şi regulile aplicabile pentru pregătirea şi depunerea propunerilor de proiect.

Alocarea financiară pentru acest apel este asigurată în proporţie de 50% din fonduri ale Uniunii Europene, prin Centrul European de Competenţe în Securitate Cibernetică (ECCC), în cadrul Programului Europa Digitală, şi 50% din fonduri naţionale, prin bugetul de stat, gestionate de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Propunerile de proiecte selectate vor beneficia de finanţare nerambursabilă de până la 75% din valoarea eligibilă, valoarea maximă a finanţării acordate fiind de 45.000 EUR, pentru o valoare maximă a proiectului de 60.000 EUR, acordată sub formă de sumă forfetară.

Apelul se adresează IMM-urilor cu sediul în România, care pot depune propuneri de proiecte în parteneriat cu furnizori specializaţi de servicii de securitate cibernetică şi conformare CRA. Prin acest mecanism, companiile româneşti pot beneficia de sprijin financiar şi expertiză tehnică pentru identificarea obligaţiilor aplicabile, evaluarea nivelului actual de conformitate şi stabilirea măsurilor necesare pentru respectarea cerinţelor europene privind securitatea produselor cu elemente digitale.

Activităţile eligibile includ, printre altele, evaluări de securitate cibernetică, analize de risc, teste de penetrare, evaluări de vulnerabilitate, audituri tehnice, elaborarea documentaţiei necesare demonstrării conformităţii CRA, dezvoltarea sau actualizarea proceselor interne privind managementul vulnerabilităţilor şi gestionarea incidentelor de securitate, testarea şi validarea produselor cu elemente digitale, precum şi instruirea personalului implicat în dezvoltarea, administrarea sau securizarea produselor şi serviciilor digitale.

„Prin acest prim apel, NCC-RO oferă companiilor româneşti sprijin concret pentru a se pregăti din timp pentru noile cerinţe europene de securitate cibernetică. Actul privind rezilienţa cibernetică nu înseamnă doar conformare, ci şi o şansă pentru IMM-uri de a dezvolta produse şi servicii digitale mai sigure şi mai competitive. Ne dorim ca firmele din România să aibă acces la finanţare, expertiză şi îndrumare practică, astfel încât securitatea cibernetică să devină parte firească din modul în care îşi dezvoltă activitatea”, a declarat Ana-Maria Buşoniu, Director general NCC-RO.