NEPI Rockcastle anunţă rezultate financiare pentru S1 2025

NEPI Rockcastle, a treia cea mai mare companie de retail comercial listată din Europa, clasată după valoarea portofoliului, anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că a înregistrat o creştere de 12,1% a venitului operaţional net (NOI) în prima jumătate a anului (S1) 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 307 milioane de euro. Evoluţia a fost susţinută atât de achiziţiile majore finalizate în 2024, cât şi de performanţa solidă a portofoliului existent. Valoarea portofoliului de proprietăţi a depăşit, pentru prima dată în istoria companiei, pragul de 8 miliarde de euro. Rata de neocupare din cadrul centrelor comerciale s-a menţinut la un nivel scăzut, de 1,6%.

„Primele şase luni ale anului 2025 au consolidat creşterea generată de strategia noastră de investiţii constante în proprietăţi premium. Am continuat să adăugăm valoare portofoliului nostru prin proiecte de dezvoltare, inclusiv în sectorul energiei regenerabile, care are potenţialul de a deveni un segment important de creştere pentru Grup, odată ce investiţiile majore aflate în derulare vor fi finalizate. Sunt mândru să văd că NEPI Rockcastle reuneşte astăzi un portofoliu solid, cu o structură financiară robustă şi o strategie de dezvoltare sustenabilă, toate susţinute de echipa noastră de profesionişti. Mai exact, premisele unor rezultate puternice pe termen lung pentru acţionari”, a declarat Rudiger Dany, CEO al NEPI Rockcastle.

Sursa citată precizează:

„Creşterea venitului operaţional net a fost de 4,4%, în baza indicelui LFL (like-for-like), comparativ cu S1 2024, iar distribuţia câştigurilor per acţiune (DEPS) a crescut cu 3,1% în S1 2025, la 31,05 eurocenţi, faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Consiliul de Administraţie a declarat un dividend de 27,95 eurocenţi pe acţiune pentru primul semestru, corespunzător unei rate de distribuire de 90%.

Vânzările chiriaşilor (excluzând hipermarketurile) au înregistrat o creştere de 3,9% în S1 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, depăşind rata inflaţiei. Ritmul a fost mai accelerat în trimestrul al doilea (+4,1%) faţă de primul trimestru (+3,7%). Valoarea medie a coşului de cumpărături a urcat cu 9,7%.

În iunie 2025, NEPI Rockcastle a fost inclusă în FTSE EPRA NAREIT Global Emerging Index, un reper global de referinţă pentru investiţiile imobiliare listate. Aceasta validează performanţa companiei, transparenţa operaţională şi standardele de guvernanţă. Totodată, va ajuta la creşterea vizibilităţii Grupului în rândul investitorilor internaţionali, făcând acţiunile sale eligibile pentru fondurile care urmăresc indicele şi contribuind la îmbunătăţirea lichidităţii pe piaţă.

Numărul vizitatorilor în centrele comerciale a rămas stabil în prima jumătate a anului, cu un plus de 0,4% în trimestrul al doilea, raportat la aceeaşi perioadă din 2024, după o scădere minoră în primul trimestru (T1) al anului 2025 (-0,7% faţă de T1 2024).

Creşterea valorii medii a coşului de cumpărături a accelerat, evoluţie susţinută şi de integrarea noilor active achiziţionate (Magnolia Park şi Silesia City Center din Polonia). Chiar şi fără aceste achiziţii, tendinţa de creştere a cheltuielii per vizită s-a menţinut, demonstrând stabilitatea consumatorilor din Europa Centrală şi de Est.

Toate categoriile de retail au înregistrat evoluţii pozitive, cu excepţia articolelor sportive (-2,3%) şi a electronicelor (-2,1%). Creşteri de două cifre s-au remarcat în segmentele de divertisment (+11,7%) şi health & beauty (+10,2%), în timp ce moda - cel mai mare segment - a urcat cu 0,7%.

În primele şase luni din 2025, compania a semnat contracte noi şi reînnoiri pentru o suprafaţă închiriabilă brută de 167.000 mp, cu un avans mediu al chiriilor de 5,3% peste rata de indexare. Contractele noi au reprezentat 26% din total, dintre care 18% au fost semnate cu retaileri internaţionali, iar 8% cu chiriaşi naţionali şi locali. Restul de 74% au fost prelungiri ale contractelor existente.

În aceeaşi perioadă, au fost deschise noi magazine în centrele comerciale din cadrul Grupului, printre care Sports Direct (Promenada Craiova), Tous (Paradise Center), Mohito (Serdika Center), Chanel (Forum Gdansk Shopping Center), Oysho (Arena Mall) şi House (Forum Liberec Shopping Centre).

Valoarea totală a proiectelor aflate în construcţie sau autorizare este de aproximativ 795 milioane de euro, din care 276 de milioane de euro au fost deja investiţi până la 30 iunie 2025. Lucrările de extindere şi modernizare în derulare se desfăşoară conform graficului şi bugetului stabilit:

-Promenada Bucureşti - extindere planificată pentru deschidere în primul trimestru (T1) din 2027, cu 68% din suprafaţă deja contractată.

-Bonarka City Center (Polonia) - modernizarea centrului comercial urmează să fie finalizată în T2 2026 (95% din suprafaţă fiind deja contractată).

-Pogoria Shopping Centre (Polonia) - extinderea este în curs de construcţie şi va fi livrată în T1 2026 (97% din suprafaţă contractată).

-Arena Mall Budapesta - lucrările de renovare au început în aprilie 2024 şi se vor finaliza în T2 2028 (96% din suprafaţă fiind deja contractată).

-Promenada Mall Plovdiv (Bulgaria) - proiect greenfield (60.500 mp), se află în proces de autorizare, cu deschiderea estimată în T3 2027.

-Galaţi Retail Park (România) - un proiect mixt ce include atât spaţii de retail (41.000 mp GLA), cât şi rezidenţiale (21.500 mp) - autorizaţia de construire este aşteptată în T3 2025, inaugurarea fiind planificată pentru T4 2026.

NEPI Rockcastle a înregistrat în S1 2025 venituri de 4,9 milioane de euro din activităţile de energie, în creştere cu 19,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În paralel, Grupul accelerează investiţiile în energie verde, cu proiecte în mai multe ţări din regiune.

În prezent, sunt în curs de construcţie instalaţiile fotovoltaice pentru 23 de locaţii din afara României, cu o capacitate planificată de 15 MW. Totodată, compania dezvoltă două parcuri fotovoltaice greenfield în România: prima, cu o capacitate de 54 MW, urmează să devină operaţională până la finalul anului 2025, iar a doua, cu 105 MW, va fi construită în 2026. Aceste proiecte vor contribui la extinderea capacităţii de generare a energiei verzi, asigurând o acoperire mai mare a consumului de energie electrică al chiriaşilor şi reducerea amprentei de carbon a companiei”.