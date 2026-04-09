Netanyahu: „Israelul a obţinut victorii extraordinare”; „Iranul este mai slab ca niciodată”

A.G.
Internaţional / 9 aprilie, 08:57

Sursa foto: X / @netanyahu

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a transmis, într-o postare publicată pe contul său oficial de X, că Israelul a obţinut „victorii extraordinare” în actuala confruntare cu Iranul şi a susţinut că statul israelian este acum „mai puternic ca niciodată”.

„Vreau să vă mulţumesc vouă, minunatului nostru popor. Atunci când aţi dat dovadă de rezilienţă în timp ce vă aflaţi în adăposturi anti-bombă şi spaţii protejate, am obţinut împreună mari victorii”, a scris Benjamin Netanyahu în aceeaşi postare.

Netanyahu le mulţumeşte civililor şi armatei

În mesajul său, liderul israelian a evidenţiat atât rolul militarilor, cât şi pe cel al populaţiei civile. „Luptătorii noştri de pe front - şi voi, cei de pe frontul de acasă”, a transmis Netanyahu, subliniind contribuţia comună în timpul conflictului.

Premierul israelian a inclus şi un mesaj adresat familiilor celor ucişi şi persoanelor rănite: „Dar, mai presus de toate, vă cer să ne plecăm capetele în faţa celor dragi care au căzut în această bătălie. Vă cer să îmbrăţişăm familiile îndoliate şi, în numele vostru, să le transmitem răniţilor noştri dragi urări de însănătoşire grabnică”, a scris acesta pe X.

Netanyahu: „Iranul este mai slab ca niciodată”

În aceeaşi postare, Benjamin Netanyahu a susţinut că rezultatul campaniei militare este favorabil Israelului. „Statul Israel a obţinut victorii extraordinare, victorii care până nu demult păreau de neconceput. Iranul este mai slab ca niciodată, iar Israelul este mai puternic ca niciodată”, a transmis premierul israelian. „Aceasta este concluzia acestei campanii, în acest moment”, a adăugat acesta în postarea sursă.

Netanyahu: Obiectivele vor fi atinse „prin acord sau prin reluarea confruntărilor”

Premierul israelian a avertizat că operaţiunea nu este încheiată şi că obiectivele vor fi urmărite în continuare. „Vreau să fie foarte clar: mai avem obiective de îndeplinit - şi le vom atinge fie printr-un acord, fie prin reluarea confruntărilor”, a transmis Benjamin Netanyahu în postarea publicată pe contul său de X.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

