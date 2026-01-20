Netanyahu a fost invitat să facă parte din Consiliul pentru Pace

Israelul, prin intermediul prim-ministrului său Benjamin Netanyahu, a fost invitat să se alăture Consiliului pentru Pace, iniţiativa preşedintelui american Donald Trump, destinată rezolvării conflictelor globale, a confirmat o sursă israeliană pentru EFE.

Deocamdată, nu se ştie dacă Israelul a acceptat sau nu invitaţia, informează EFE.

Alţi lideri, precum preşedintele Argentinei, Javier Milei, cel al Paraguayului, Santiago Pena, şi liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, au confirmat deja că au primit o scrisoare din partea preşedintelui Trump pentru a se alătura acestei iniţiative, notează EFE.

Luni, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat într-o conferinţă de presă telefonică că preşedintele rus Vladimir Putin „a primit prin canale diplomatice propunerea de a face parte din Consiliul pentru Pace”, conform EFE.

Surse din anturajul preşedintelui francez Emmanuel Macron au declarat pentru EFE că Franţa a refuzat să participe la această iniţiativă, considerând că propunerea depăşeşte situaţia din Fâşia Gaza şi ridică probleme „privind respectarea principiilor şi a structurii Organizaţiei Naţiunilor Unite, care nu pot fi puse sub semnul întrebării”.

Organismul internaţional, promovat de Casa Albă pentru a supraveghea implementarea unui plan în 20 de puncte destinat să pună capăt conflictului dintre Israel şi Hamas, are aprobarea Consiliului de Securitate al ONU, deşi unele voci avertizează că ar putea deveni un corp paralel ONU pentru a consolida interesele Washingtonului, informează EFE.

Consiliul pentru Pace va fi prezidat de preşedintele Donald Trump, care a numit un Consiliu Executiv format din persoane de încredere: secretarul de stat Marco Rubio, emisarul special pentru Gaza Steve Witkoff, ginerele său Jared Kushner, fostul prim-ministru britanic Tony Blair, directorul Apollo Global Management Marc Rowan, Roberto Gabriel, consilier al preşedintelui SUA, şi preşedintele Băncii Mondiale Ajay Banga, potrivit EFE.