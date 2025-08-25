Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Netanyahu, dispus să reducă prezenţa armatei israeliene în Liban dacă Beirutul dezarmează Hezbollah

I.S.
Internaţional / 25 august, 17:26

Netanyahu, dispus să reducă prezenţa armatei israeliene în Liban dacă Beirutul dezarmează Hezbollah

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, s-a declarat gata să reducă „treptat” prezenţa armatei israeliene în Liban, dacă Beirutul îşi concretizează planul de dezarmare a grupării pro-iraniene Hezbollah, relatează AFP.

„Israelul este gata să sprijine Libanul în eforturile sale de dezarmare a Hezbollah şi să colaboreze pentru un viitor mai sigur şi mai stabil”, a declarat şeful guvernului israelian într-un comunicat, subliniind că Israelul „recunoaşte măsura importantă luată de guvernul libanez”.

Dacă acesta din urmă va duce la bun sfârşit proiectul său de dezarmare a mişcării şiite armate, Israelul este gata să „ia măsuri reciproce, în special o reducere progresivă a prezenţei armatei israeliene în coordonare cu mecanismul de securitate condus de Statele Unite”, a adăugat premierul israelian.

Un acord de încetare a focului, încheiat sub medierea SUA pe 27 noiembrie, a pus capăt unui an de conflict între Israel şi Hezbollah, dintre care două luni de război deschis. Acesta prevede că numai armata libaneză şi forţa de pace a ONU vor fi desfăşurate în sudul ţării, la frontiera cu Israelul, excluzând prezenţa atât a Hezbollah, cât şi a armatei israeliene. De atunci, Israelul a continuat să lovească Libanul, afirmând că vizează infrastructura Hezbollah, şi menţine forţe în cinci poziţii din sudul Libanului, prezentate ca strategice.

La rândul său, guvernul libanez a însărcinat luna aceasta armata să elaboreze un plan pentru dezarmarea Hezbollah până la sfârşitul anului.

Emisarul american Tom Barrack a declarat la 18 august, la Beirut, că Libanul a făcut astfel „un prim pas” şi a estimat că Israelul trebuie să se achite acum de partea sa pentru a aplica acordul de încetare a focului.

Cu o parte din arsenalul său distrus şi conducerea decimată, mişcarea Hezbollah a ieşit foarte slăbită din conflictul cu Israelul, pe care l-a declanşat la începutul războiului din Gaza. Influenţa sa asupra vieţii politice din Liban, pe care a dominat-o timp de ani de zile, a scăzut.

Mişcarea şiită, singura facţiune libaneză autorizată să păstreze armele după războiul civil din Liban (1975-1990), a respins decizia guvernului de a o dezarma.

Consiliul de Securitate trebuie să voteze luni o eventuală prelungire cu un an a mandatului forţei de menţinere a păcii a ONU în sudul Libanului (Finul), care serveşte ca tampon între Israel şi Liban din martie 1978. Această prelungire este dorită de Franţa şi Beirut, în timp ce Statele Unite şi Israelul se opun.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

25 august

Citeşte Ziarul BURSA din 25 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

25 august
Ediţia din 25.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0539
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3868
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8325
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.7917

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb