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Nicuşor Dan: ”România continuă să fie un factor de stabilitate în regiune”

S.B.
Politică / 26 iunie, 13:16

Nicuşor Dan: ”România continuă să fie un factor de stabilitate în regiune”

România continuă să fie un aliat de încredere şi un factor de stabilitate în regiune, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, într-un mesaj transmis de Ziua Drapelului Naţional, informează Agerpres.

Drapelul Naţional este un simbol care ne uneşte oriunde ne-am afla, a scris şeful statului pe Facebook.

'Alături de stemă, sigiliu şi imn, Tricolorul este cartea noastră de identitate în lume. Drapelul Naţional duce mai departe istoria vechilor steaguri de luptă şi leagă trecutul de prezent şi viitor. Ne-a fost alături în toate momentele de cumpănă şi, sub culorile sale, România a devenit un stat puternic şi modern. În ultimele decenii, aceleaşi culori au însoţit drumul nostru european şi euro-atlantic, parcursul firesc al unei naţiuni care şi-a consolidat instituţiile democratice şi care nu se teme să îşi apere valorile fundamentale', a arătat Nicuşor Dan.

El a adăugat că în această zi sunt onoraţi şi militarii.

'Tricolorul a fost martor al sacrificiului şi al curajului celor care au luptat pentru unitate şi libertate. De aceea, astăzi nu onorăm doar un simbol, ci şi eroii noştri, veteranii de război şi din teatrele de operaţii, precum şi pe cei care au servit România cu onoare şi devotament, în ţară şi în afara graniţelor sale', a afirmat preşedintele.

Potrivit lui, pentru românii de pretutindeni, drapelul reprezintă ancora emoţională a apartenenţei la o singură naţiune, a solidarităţii şi a legăturii profunde cu valorile şi tradiţiile noastre comune.

'Oriunde este arborat, Tricolorul inspiră respect, încredere şi speranţă. În actualul context internaţional, marcat de multiple provocări de securitate şi de transformări profunde, România continuă să fie un stat responsabil, un aliat de încredere şi un factor de stabilitate în regiune. Iar forţa noastră vine din solidaritatea în jurul valorilor democratice şi din respectul faţă de simbolurile naţionale care ne definesc', a mai spus Nicuşor Dan.

Opinia Cititorului ( 4 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 13:18)

    nu ne-au destabilizat pe noi doua drone care s-au plimbat ca volodea prin loboda, avem de dat și altora.

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    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 13:39)

      Domnule PRESEDINTE. Respectati CONSTITUTIA. Desemnati un premier de la Partidul care a obttinut cele mai multe mandate in alegeri. Altfel, sunteti pe mana cu TRADATORII din PNL, USR si ONGul UDMR. Sunteti PRESEDINTE sau sunteti PRESUL acestor TRADATORI NEGHIOBI.?

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    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 13:39)

    total inexact . suntem pe faras .

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    3.  Bancul anului
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 14:42)

    Este propozitia din titlu

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