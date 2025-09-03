Nicuşor Dan: Nuclearul este una din zonele în care avem un avantaj competitiv

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Centrala de la Cernavodă, că nuclearul este una din zonele în care, în competiţia globală, România are un avantaj competitiv şi o chestiune de securitate naţională, arătând că ţara noastră se poate baza pe parteneri precum Canada, Coreea, Italia, Statele Unite, state care gândesc ca şi noi în ceea ce priveşte ordinea internaţională.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la ceremonia de inaugurare a lucrarilor civile de constructie din cadrul Proiectului de Retehnologizare U1, de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, că ”energia nucleară este importantă şi reprezintă 20% din necesarul de energie al României.
”Nuclearul este una din zonele în care, în competiţia globală, România are un avantaj competitiv, care a început poate acum 100 de ani, cu Horia Hulubei şi alţii cercetători, Institutul de Fizică Nucleară şi toate lucrările până acum” a afirmat preşedintele.
El a menţionat că nu vorbim doar de energie electrică, ci ”vorbim de procese care sunt legate cu asta şi în care România contează. Vorbim de beneficii secundare, cum ar fi medicina, la care, din nou, România are un avantaj competitiv”.
”Lucrările pe care le vom avea la Cernavodă, reabilitarea Centralei 1, reactoarele 3 şi 4, pentru care lucrările sunt în curs, sunt un suporter al acestora, inclusiv lucrările pentru reactoarele modulare mici de la Doiceşti”, a menţionat şeful statului.
”Vreau să subliniez faptul că energia nucleară este o chestiune de securitate naţională şi atunci, tehnologia şi partenerii sunt nişte parteneri pe care ne putem baza. Vorbesc de Canada, de Coreea, de Italia, de Statele Unite, state care gândesc ca şi noi în ceea ce priveşte ordinea internaţională”, a mai spus preşedintele Niucşor Dan. Şeful statului a declarat că ”energia electrică o să fie tot mai importantă pe măsură ce timpul va creşte”.
”Vom intra într-o fază în care inteligenţa artificială va avea o pondere foarte importantă în economia mondială şi inteligenţa artificială înseamnă energie electrică şi minţi strălucite şi din nou cred că aici avem un avantaj competitiv. Deci, succes în toate lucrările care urmează”, a spus el în final.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de Puscas în data de 03.09.2025, 14:20)
Nu stiu ce cauta acolo. Mai bine ar merge la zonele de care AR TREBUI sa se ocupe, a caror SEF se da.De ce nu merge la licceele militare sa vada ce conditii de invatatura si viata au copiii aceia. Vai de mama lor.Uitativa la curricullum, la ce studiaza. Inca sint tot in faza de acum 50 de ani cu pusca geco. La fel si cu celelalte scoli cu caracter militar.
Tot ne vaicarim ca nu avem cadre militare si soldati, dar de ce nu se mareste an de an numarul locurilor la solile militare de la toate nivelurile? Ca de bine de rau se formeaza niste oameni in spiritul militar, cu drag de oaste, ca in partea de armament si tehnica o sa se mai formeze pe parcurs.(cam asa gindesc si de celelalte institutii: politie, pompieri, jandarmi). Acolo sa mearga, macar lunar, dar intempestiv , sa ia un mic dejun cu elevii de acolo. Macar o aritmetica elementara sa faca si acolo si corecta, ca e cam ca si la primarii.
Nu am nici cele mai mici asteptari de la acest presedinte.
Nu voi apuca sa spun in viata aceasta, da ma bucur ca am fost la vot la prezidentiale.