Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Manfred Weber pentru a discuta priorităţile comune ale Uniunii Europene

Preşedintele Nicuşor Dan a avut o întrevedere cu preşedintele Partidului Popular European, Manfred Weber.

''Îi mulţumesc lui Manfred Weber pentru vizita de astăzi de la Cotroceni. Am avut o discuţie consistentă cu preşedintele Partidului Popular European despre priorităţile comune: o Uniune Europeană sigură, stabilă şi o economie competitivă. Vom continua să lucrăm împreună pentru a atinge aceste obiective. Am exprimat, totodată, aprecierea mea pentru sprijinul constant pe care PPE îl acordă României'', a scris şeful statului pe pagina sa de Facebook.

Manfred Weber se află într-o vizită la Bucureşti şi a avut o întrevedere şi cu premierul Ilie Bolojan.