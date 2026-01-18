Nicuşor Dan: Sunt îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici

Preşedintele Nicuşor Dan se arată ''profund îngrijorat'' de ''escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici'' cu privire la evoluţiile recente şi face apel la dialogi, potrivit mesajului său publicat pe reţeaua X.

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici cu privire la evoluţiile recente. Trebuie să reluăm discuţiile între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”, a transmis şeful statului pe reţeaua X.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă mai multe ţări europene - Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda - cu impunerea unor tarife vamale suplimentare până la încheierea „unui acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei”, informează AFP.

Trump a precizat că suprataxa anunţată, de 10%, va intra în vigoare la 1 februarie şi ar putea creşte până la 25% începând cu 1 iunie, potrivit declaraţiilor sale citate de AFP.

În acest context, preşedintele francez Emmanuel Macron, aflat „întreaga zi în contact cu omologii săi europeni”, va solicita „activarea instrumentului anti-coerciţie” al Uniunii Europene în cazul în care ameninţările cu tarife vamale suplimentare vor fi puse în aplicare, au anunţat surse din anturajul său, potrivit AFP.

Tot duminică, şefa Guvernului italian, Giorgia Meloni, a calificat drept „o eroare” ameninţarea cu tarife vamale suplimentare formulată de Donald Trump împotriva mai multor ţări europene care se opun intenţiilor sale privind Groenlanda, informează AFP şi EFE.

Giorgia Meloni a adăugat că i-a transmis direct preşedintelui american punctul său de vedere pe acest subiect, potrivit AFP şi EFE.