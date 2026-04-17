Nill's Furniture România deschide un showroom la Craiova

Craiova devine gazda unui nou spaţiu dedicat designului interior de înaltă clasă: showroomul Nill's Furniture, un concept spectaculos desfăşurat pe o suprafaţă de 1000 mp, menit să redefinească experienţa amenajării locuinţei.

Evenimentul de inaugurare a adus împreună invitaţi speciali, precum, Adela Popescu şi Radu Vâlcan, Andreea Ibacka, Majda, Monica Birladeanu, parteneri, arhitecţi şi designeri, într-o atmosferă construită în jurul emoţiei, eleganţei şi expresiei artistice.

Mai mult decât o simplă deschidere, lansarea showroomului a fost gândită ca o experienţă completă, în care muzica live, momentele artistice şi interacţiunea directă cu spaţiul au conturat universul Nill's Furniture un univers în care designul devine o extensie a identităţii personale.

Brand cu o tradiţie ce începe în 1958, Nill's Furniture este construit pe valorile unui business de familie şi pe o viziune constantă: aceea de a crea spaţii care reflectă stilul de viaţă al fiecărui client. Fiecare piesă de mobilier este concepută nu doar ca obiect funcţional, ci ca element care transmite emoţie, echilibru şi autenticitate.

Showroomul din Craiova nu este doar un spaţiu de prezentare, ci un hub de inspiraţie pentru toţi cei care îşi doresc să transforme locuinţa într-un spaţiu personal, armonios şi rafinat. Vizitatorii sunt invitaţi să descopere colecţii premium, soluţii de design integrate şi concepte care pun accent pe detalii, confort şi estetică.

Implementarea acestui concept în România este susţinută de partenerii exclusivi Nill's Furniture Alexandru Cosmin Andrei, Bianca Melneciuc şi Fatih Ortakci care aduc mai aproape de publicul local filosofia brandului şi o transformă într-o experienţă autentică.

În cadrul evenimentului, Nill's Furniture a anunţat şi un pas important către viitor: lansarea unei aplicaţii dedicate arhitecţilor şi designerilor, un instrument inovator menit să optimizeze procesul de lucru şi să faciliteze accesul la soluţii personalizate de design.

Prin această deschidere, Nill's Furniture îşi consolidează poziţia pe piaţa din România şi contribuie la dezvoltarea unui nou standard în amenajările interioare, oferind nu doar mobilier, ci o viziune completă asupra modului în care trăim şi simţim spaţiul.