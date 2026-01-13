Notino a depăşit un milion de programări realizate prin platformă

Notino a depăşit pragul de un milion de programări realizate prin platformă, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. În prezent, peste 7.000 de saloane partenere din cinci ţări europene folosesc acest sistem, care generează, în medie, 100.000 de programări lunar, a relatat sursa citată.

Lansat ca o extensie naturală a ecosistemului digital Notino, Salons by Notino conectează vânzarea online de produse cu serviciile beauty şi wellness din offline, oferind clienţilor posibilitatea de a-şi rezerva rapid şi simplu programări direct pe site-ul Notino sau în aplicaţie, conform sursei citate.

„Ne-am dorit încă de la început să creăm un spaţiu în care clientul să poată găsi nu doar parfumul preferat, ci şi un hair stylist, un cosmetician sau un masaj în apropiere, cu programare instant, în doar câteva click-uri. Faptul că am ajuns la un milion de rezervări ne confirmă că această viziune funcţionează”, a declarat Kry¹tof Stanìk, Chief Partnership Officer Notino, în comunicat.

În prezent, Salons by Notino este activ în Cehia, Slovacia, România, Ungaria şi Bulgaria, conectând peste un milion de clienţi cu o reţea extinsă de saloane verificate, a transmis sursa citată. Octombrie 2025 a fost luna record, cu 130.000 de programări, iar numărul saloanelor partenere creşte constant, cu o medie de 4% pe lună, a subliniat sursa citată.

„Am început să folosim Notino Partner de aproximativ trei ani, iar ce ne-a atras a fost accesul la o platformă mare şi de încredere. Pentru cliente, programarea este extrem de simplă, iar pentru noi este un mod eficient de a ne organiza. A devenit rapid parte din rutina noastră zilnică. Digitalizarea îţi salvează timp, îţi oferă control şi îţi dă o imagine mai profesionistă. Faptul că clientele se pot programa online şi pot intra chiar şi pe lista de aşteptare este un avantaj uriaş. Nu m-aş mai întoarce la agenda clasică niciodată”, a declarat Gabriela Luntraru, fondator Lash Academy, în comunicatul de presă.

Pentru perioada următoare, Notino vizează consolidarea poziţiei în pieţele existente şi extinderea Salons by Notino în alte ţări europene, a concluzionat comunicatul.