Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Novinite: Carburanţii din Bulgaria s-au scumpit puternic de la începutul războiului cu Iranul

P.C.
Internaţional / 16 aprilie, 15:02

Novinite: Carburanţii din Bulgaria s-au scumpit puternic de la începutul războiului cu Iranul

Preţurile carburanţilor din Bulgaria au crescut semnificativ de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, cu 19,9% la benzină şi cu 38,8% la motorină, potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Venituri, informează Novinite.

De la începutul atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului, la 28 februarie, preţurile petrolului şi gazelor au urcat puternic, iar Novinite aminteşte că blocada Strâmtorii Ormuz şi deteriorarea infrastructurii energetice din Golf au afectat pieţele energetice globale.

Oficialii de la Sofia susţin că scumpirile au fost însoţite de schimbarea obiceiurilor de consum şi de intensificarea monitorizării pieţei combustibililor de către stat, notează Novinite.

La 14 aprilie, preţul benzinei A95, cel mai utilizat sortiment, era de 1,48 euro pe litru, iar motorina ajunsese la 1,77 euro pe litru. Comparativ cu 28 februarie, benzina s-a scumpit cu 0,25 euro pe litru, iar motorina cu 0,49 euro, potrivit Novinite.

„Cea mai semnificativă creştere s-a înregistrat la motorină, urmată de benzină şi GPL (Gaz Petrolier Lichefiat)”, a declarat directorul general al NRA, Milena Krastanova, citată de Novinite.

Datele arată şi o schimbare a tendinţelor de consum. În martie 2026, vânzările de carburanţi au crescut, în pofida scumpirilor, până la 353,3 milioane de litri, cu 23,5% peste nivelul din februarie, relatează Novinite.

Potrivit Novinite, cel mai mare avans, de 25,2%, s-a înregistrat la motorină, urmată de benzină, cu 23,6%, şi de GPL, cu 17,9%. În prima jumătate a lunii aprilie, însă, volumele totale de combustibili au scăzut cu 5% faţă de finalul lunii martie.

Între 15 şi 31 martie şi 1 şi 14 aprilie, preţul benzinei a crescut cu 2,5%, iar cel al motorinei cu 8,3%. În ritm lunar, în martie s-au înregistrat majorări de 19,6% la motorină, de 11,1% la benzină şi de 12% la GPL, potrivit Novinite.

În acelaşi timp, veniturile statului din taxarea carburanţilor au crescut, conform Novinite.

După declanşarea conflictului, NRA a extins supravegherea pieţei şi urmăreşte zilnic evoluţiile din sectorul combustibililor. În ultimele săptămâni au fost efectuate peste 820 de inspecţii, inclusiv la marii retaileri, iar inspectorii au identificat 475 de cazuri de majorare a marjelor de profit la cel puţin un tip de combustibil, informează Novinite.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Pretul motorinei
    (mesaj trimis de anonim în data de 16.04.2026, 16:18)

    pe bursa a ajuns la 6,5 lei/l fara taxe de transport,accize,profit,amorti zari sau TVA. toate gogosile ca in Bulgaria umbla covrigii in coada si motorina este gratis prind doar la prosti.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

16 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 aprilie

Ziarul BURSA

16 aprilie
Ediţia din 16.04.2026

Consultă arhiva ziarului
Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Video

ENGLISH SECTION

more articles

BURSA
Comanda carte
Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

