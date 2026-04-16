Novinite: Carburanţii din Bulgaria s-au scumpit puternic de la începutul războiului cu Iranul

Preţurile carburanţilor din Bulgaria au crescut semnificativ de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, cu 19,9% la benzină şi cu 38,8% la motorină, potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Venituri, informează Novinite.

De la începutul atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului, la 28 februarie, preţurile petrolului şi gazelor au urcat puternic, iar Novinite aminteşte că blocada Strâmtorii Ormuz şi deteriorarea infrastructurii energetice din Golf au afectat pieţele energetice globale.

Oficialii de la Sofia susţin că scumpirile au fost însoţite de schimbarea obiceiurilor de consum şi de intensificarea monitorizării pieţei combustibililor de către stat, notează Novinite.

La 14 aprilie, preţul benzinei A95, cel mai utilizat sortiment, era de 1,48 euro pe litru, iar motorina ajunsese la 1,77 euro pe litru. Comparativ cu 28 februarie, benzina s-a scumpit cu 0,25 euro pe litru, iar motorina cu 0,49 euro, potrivit Novinite.

„Cea mai semnificativă creştere s-a înregistrat la motorină, urmată de benzină şi GPL (Gaz Petrolier Lichefiat)”, a declarat directorul general al NRA, Milena Krastanova, citată de Novinite.

Datele arată şi o schimbare a tendinţelor de consum. În martie 2026, vânzările de carburanţi au crescut, în pofida scumpirilor, până la 353,3 milioane de litri, cu 23,5% peste nivelul din februarie, relatează Novinite.

Potrivit Novinite, cel mai mare avans, de 25,2%, s-a înregistrat la motorină, urmată de benzină, cu 23,6%, şi de GPL, cu 17,9%. În prima jumătate a lunii aprilie, însă, volumele totale de combustibili au scăzut cu 5% faţă de finalul lunii martie.

Între 15 şi 31 martie şi 1 şi 14 aprilie, preţul benzinei a crescut cu 2,5%, iar cel al motorinei cu 8,3%. În ritm lunar, în martie s-au înregistrat majorări de 19,6% la motorină, de 11,1% la benzină şi de 12% la GPL, potrivit Novinite.

În acelaşi timp, veniturile statului din taxarea carburanţilor au crescut, conform Novinite.

După declanşarea conflictului, NRA a extins supravegherea pieţei şi urmăreşte zilnic evoluţiile din sectorul combustibililor. În ultimele săptămâni au fost efectuate peste 820 de inspecţii, inclusiv la marii retaileri, iar inspectorii au identificat 475 de cazuri de majorare a marjelor de profit la cel puţin un tip de combustibil, informează Novinite.