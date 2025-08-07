Numărul conturilor investitorilor la BVB a crescut cu 30% într-un an

Numărul conturilor investitorilor la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a crescut cu 30% în perioada iunie 2024 - iunie 2025, conform ultimului raport publicat de Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI).

Datele arată existenţa a circa 262.737 de conturi, faţă de 202.377 de conturi la jumătatea anului trecut, în vreme ce în martie 2025 erau 245.934 de conturi, echivalentul unei creşteri de circa 7%. În aproape un sfert (23,6%) din numărul total al conturilor existau numai titluri de stat Fidelis, emise de Ministerul Finantelor, potrivit documentului.

FCI împarte investitorii în compensabili integral, a căror portofolii sunt sub plafonul de 20.000 de euro, investitori compensabili în limita plafonului şi investitori necompensabili. La finele lunii iunie erau aproape 179.000 de conturi ale unor investitori compensabili integral (în creştere cu 28% faţă de cei din iunie 2024), în timp ce numărul conturilor investitorilor compensabili în limita plafonului era de 82.371, adică maximul din decembrie 2010, cele mai vechi date furnizate de FCI, conform analizelor noastre.

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral era, la finalul lunii iunie, de 4.537 de euro, în creştere cu 12% faţă de cel din iunie 2024, în timp ce portofoliul mediu al unui investitor compensabil în limita plafonului era de circa 196.780 de euro.

Dacă numărul conturilor a depăşit un sfert de milion, numărul investitorilor activi este mai redus. La finele lunii martie a anului trecut existau 132.500 de conturi active la Societăţile de Servicii de Investiţii Financiare, conform datelor din ultimul raport privind evoluţia pieţei de capital al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Un cont este considerat activ dacă, prin intermediul său, a fost realizată cel puţin o tranzacţie în ultimele şase luni. Un investitor poate avea simultan conturi deschise la mai mulţi intermediari.

De asemenea, trebuie menţionat că informaţiile publicate de Fondul de Compensare a Investitorilor sunt construite pe baza datelor raportate de membrii fondului şi nu iau în calcul dacă un investitor apelează la unul sau mai mulţi intermediari, astfel încât numărul total de investitori este mai mic.