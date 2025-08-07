Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Numărul conturilor investitorilor la BVB a crescut cu 30% într-un an

A.I.
Piaţa de Capital / 7 august, 17:18

Numărul conturilor investitorilor la BVB a crescut cu 30% într-un an

Numărul conturilor investitorilor la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a crescut cu 30% în perioada iunie 2024 - iunie 2025, conform ultimului raport publicat de Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI).

Datele arată existenţa a circa 262.737 de conturi, faţă de 202.377 de conturi la jumătatea anului trecut, în vreme ce în martie 2025 erau 245.934 de conturi, echivalentul unei creşteri de circa 7%. În aproape un sfert (23,6%) din numărul total al conturilor existau numai titluri de stat Fidelis, emise de Ministerul Finantelor, potrivit documentului.

FCI împarte investitorii în compensabili integral, a căror portofolii sunt sub plafonul de 20.000 de euro, investitori compensabili în limita plafonului şi investitori necompensabili. La finele lunii iunie erau aproape 179.000 de conturi ale unor investitori compensabili integral (în creştere cu 28% faţă de cei din iunie 2024), în timp ce numărul conturilor investitorilor compensabili în limita plafonului era de 82.371, adică maximul din decembrie 2010, cele mai vechi date furnizate de FCI, conform analizelor noastre.

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral era, la finalul lunii iunie, de 4.537 de euro, în creştere cu 12% faţă de cel din iunie 2024, în timp ce portofoliul mediu al unui investitor compensabil în limita plafonului era de circa 196.780 de euro.

Dacă numărul conturilor a depăşit un sfert de milion, numărul investitorilor activi este mai redus. La finele lunii martie a anului trecut existau 132.500 de conturi active la Societăţile de Servicii de Investiţii Financiare, conform datelor din ultimul raport privind evoluţia pieţei de capital al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Un cont este considerat activ dacă, prin intermediul său, a fost realizată cel puţin o tranzacţie în ultimele şase luni. Un investitor poate avea simultan conturi deschise la mai mulţi intermediari.

De asemenea, trebuie menţionat că informaţiile publicate de Fondul de Compensare a Investitorilor sunt construite pe baza datelor raportate de membrii fondului şi nu iau în calcul dacă un investitor apelează la unul sau mai mulţi intermediari, astfel încât numărul total de investitori este mai mic.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor în data de 07.08.2025, 17:45)

    hmm, oare de ce ?

    știe careva ? 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 august

Citeşte Ziarul BURSA din 07 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 august
Ediţia din 07.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0736
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3461
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8110
Gram de aur (XAU)Gram de aur471.9649

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb