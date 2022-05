OANA SCARLAT, CEO EXEC-EDU:"Conflictul din Ucraina a amânat sau a stopat complet unele proiecte"

Războiul din Ucraina are consecinţe directe pe toate palierele. Oana Scarlat, CEO companiei de training, coaching şi consultanţă Exec-Edu, ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit despre schimbările survenite în urma declanşării conflictului din Ucraina atât pentru manageri, cât şi pentru angajaţi. Domnia sa ne-a vorbit şi despre ce se întâmplă cu planurile de investiţii şi bugetele companiilor în actualul context geopolitic, dar şi cum s-a transformat piaţa de cursuri şi traininguri din ţara noastră.

Reporter: Cum a evoluat piaţa de cursuri şi trainguri din ţara noastră, în ultimii ani?

Oana Scarlat: Piaţa de training a traversat şi traversează încă o perioadă atipică şi dificilă, pentru că furnizorii unor astfel de servicii au fost nevoiţi să se adapteze foarte rapid noilor realităţi. În acelaşi timp, această perioadă, care a început odată cu pandemia, a fost o oportunitate de reinventare şi de materializare a unor tendinţe care se anunţau latent de foarte mulţi ani.

Provocarea principală a furnizorilor de servicii de instruire a fost schimbarea modului de livrare de la offline la online, schimbare pentru care unii dintre ei nu au fost pregătiţi, aşa cum nu au fost nici beneficiarii cursurilor. Vorbim nu numai despre adaptarea la mediul online, dar şi despre redesign-ul conţinutului, mod de prezentare, exerciţii, totul a luat o nouă formă. 2021 a fost ceva mai dinamic, pentru că cele mai multe companii au regândit planul de training luând în calcul necesitatea de a dezvolta rapid noi competenţe necesare contextului diferit pe care îl traversăm. Acum, în ultimele luni, odată cu revenirea la sala de curs, ne confruntăm cu noi schimbări legate de acomodarea unui tip de învăţare hibrid, în care cursanţii interacţionează atât cu colegii din sală, cât şi cu cei de pe ecran, aflaţi în alte colţuri ale ţării. De asemenea, învăţarea a căpătat noi dimensiuni şi se face pe canale multiple: video, podcast, cărţi audio, webinarii, sesiuni live online.

Vor avea succes companiile de training adaptabile, care vor rămâne alături de clienţii lor pe termen lung, înţelegându-le nevoile şi venind proactiv în întâmpinarea lor cu soluţiile potrivite.

Şi la EXEC-EDU, adaptarea a fost continuă. De la online 100% în 2020, în 2021 cursurile s-au organizat fie în format blended, fie din nou, la clasă, combinând secvenţele online cu training faţă în faţă, unde se fac preponderent activităţi care presupun conectarea cursanţilor şi schimbul de idei şi opinii (simulări de business, coaching de echipă, proiecte). Am testat soluţii şi instrumente noi, am creat noi parteneriate, am fost atenţi la tendinţele globale, dar şi modul în care a evoluat piaţa din România.

Reporter: Au devenit mai conştiente companiile de importanţa cursurilor pentru manageri?

Oana Scarlat: A fost o perioadă în care nevoia de actualizare a competenţelor a fost şi este foarte mare. Pe de alta parte, presiunile legate de criza generată de pandemie, inflaţia, blocajele pe lanţul de aprovizionare, reorganizarea muncii în online, supra-încărcarea, problemele legate de burn-out sau chiar afecţiuni mult mai grave în contextul Covid, toate acestea au încetinit ritmul desfăşurării programelor de training. Unele cursuri au fost amânate, anulate, iar alte companii au preferat să stopeze complet orice iniţiativă. Trăim un context special şi atunci nici ritmul nu mai este unul obişnuit. Pe de altă parte, companiile iau în considerare faptul că accesul la cursuri reprezintă un avantaj competitiv pe piaţa muncii. Cursurile reprezintă un beneficiu atractiv, solicitat de candidaţi şi angajaţi. De aceea, cursurile nu au dispărut şi nici nu vor dispărea de pe lista de priorităţi a companiilor de succes.

Reporter: În ce măsură alocă firmele bugete pentru susţinerea dezvoltării echipei de management?

Oana Scarlat: Cu siguranţă echipele de management au fost cele mai încercate în această perioadă. Ele au fost nevoite să îşi mai pună o pălărie, aceea de consilier sau psiholog, pentru că susţinerea oamenilor a fost şi este esenţială. Actul de management nu mai este despre rezultate şi atât, căci preţul plătit de companii din cauza demotivării sau demisiei angajaţilor valoroşi este mult mai mare. De aceea rolul managerilor a devenit şi mai important şi pregătirea lor în acest sens este esenţială. Şi ei sunt oameni, şi ei trec prin dificultăţi diverse şi au nevoie la rândul lor să îşi gestioneze emoţiile şi să se simtă susţinuţi. Pentru asta, au fost solicitate serviciile de coaching 1-1. De asemenea, au investit bugete în dezvoltarea noilor competenţe: să deprindă abilităţi digitale, de lucru remote, de facilitare a şedinţelor, de creştere a productivităţii şi eficienţei în online. Cursurile de management şi leadership au fost, de asemenea, foarte solicitate, astfel că am organizat de două ori mai multe programe de acest tip în pandemie.

Investiţia în dezvoltarea echipelor de management este mai necesară ca oricând, iar primul pas este re-evaluarea şi măsurarea competenţelor actuale ale acestora.

Reporter: Sunt căutate cursurile printre beneficiile oferite de companii?

Oana Scarlat: Aşa cum menţionam mai devreme, angajaţii solicită cursuri şi le includ pe lista de beneficii pe care le caută aceştia. Conform studiului realizat de EXEC-EDU anul trecut, 67,7% dintre managerii români au dorit să aibă anul trecut un program de lucru flexibil, în timp ce 46,2% au solicitat asigurare şi servicii medicale gratuite, bonusurile financiare fiind pe locul al treilea în topul beneficiilor, dorite de doar 38,5% din manageri. Următoarele poziţii în clasamentul beneficiilor sunt ocupate de acces la cursuri şi coaching (27,7%), vacanţă şi zile libere (26,2%), maşină de serviciu (21,5%). Aşa cum observaţi procentul celor care îşi doresc cursuri este mare.

De asemenea, ei îşi doresc programe de well-being şi dezvoltare personală, pe măsură ce presiunile zilnice din familie sau burn-out-ul acuzat de modul de lucru remote, care şterge graniţele de timp şi spaţiu, au devenit realităţi care afectează în mod direct productivitatea şi performanţa. Şi companiile au devenit mai preocupate de sănătatea psihică a angajaţilor, multe dintre ele integrând acest subiect în politicile lor de HR (oferind zile libere şi alte facilităţi similare şi organizând acţiuni pentru creşterea siguranţei psihologice şi a stării de bine).

Reporter: Care sunt tendinţele din piaţă pentru 2022?

Oana Scarlat: Cele mai importante trei tendinţe sunt adaptarea cursurilor la noul mod de lucru hibrid, designul unor experienţe de învăţare care să susţină retenţia şi starea de bine a angajaţilor şi diversificarea canalelor de învăţare. Pe locurile patru şi cinci se află utilizarea abilităţii de a lucra cu datele pentru luarea deciziilor şi dezvoltarea abilităţilor de leadership, conform datelor interne ale EXEC-EDU.

Reporter: Care sunt cele mai căutate cursuri din portofoliul EXEC-EDU?

Oana Scarlat: Cele mai căutate programe sunt programele noastre complexe management şi leadership, alături de finanţe pentru nefinanţişti şi first time manager, dar şi growth mindset, stress management sau programe de coaching şi mentoring 1 la 1.

Reporter: Ce noutăţi aduce EXEC-EDU pe piaţă în acest an?

Oana Scarlat: Cele mai noi teme pe care le-am lansat sunt Hybrid Leadership & Culture, Data Literacy şi Managing Uncertainty, Competenţe digitale pentru manageri. Aceste cursuri vin cu soluţii pentru nevoile liderilor din aceasta perioadă atipică. Ţinem în permanenţă legătura cu clienţii noştri pentru a răspunde în mod proactiv şi cu alte soluţii, în funcţie de tendinţe şi de schimbările permanente cu care se confruntă.

Reporter: Ce impact are asupra pieţei de trainguri actualul conflict din Ucraina? Au avut nevoie managerii de anumite cursuri în această perioadă?

Oana Scarlat: Conflictul din Ucraina a adus cu sine amânarea sau stoparea completă a unor proiecte. Şi noi am fost nevoiţi să anulăm un curs unde participau şi angajaţi ucrainieni, care era planificat exact în ziua în care s-a declanşat războiul. În continuare, bugetele nu s-au tăiat, dar nici nu se cheltuie, este o stagnare a investiţiilor în general. Au fost amânate iniţiativele de training şi din cauza mobilizării departamentelor de HR către relocarea colegilor lor ucrainieni. EXEC-EDU a sprijinit, la rândul său aceste demersuri, prin campania Together We Heal, punând la dispoziţie servicii de consiliere psihologică angajaţilor din Ucraina. La ora actuală, solicitările au revenit şi ritmul cererii pare să fie cel obişnuit.

Reporter: Vă mulţumim!