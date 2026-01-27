Odesa, atacată masiv cu drone ruseşti

Un atac masiv cu drone ruseşti asupra oraşului Odesa, în sudul Ucrainei, a lovit mai multe clădiri de apartamente şi universităţi, ucigând cel puţin o persoană, rănind alte zeci şi lăsând un număr necunoscut blocat sub dărâmături, potrivit The New Voice of Ukraine.

Conform sursei citate, Rusia a trimis un roi de peste 50 de drone în oraş, într-un atac care a început în jurul orei 2:20 dimineaţa. Guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, a scris pe 27 ianuarie că atacurile au avariat zeci de clădiri rezidenţiale, o grădiniţă şi o biserică, raportând iniţial 23 de răniţi, a relatat sursa citată. Cifra a crescut ulterior la 35, a informat sursa amintită.

Odesa a fost cel mai afectat dintre oraşele ucrainene peste noapte, a subliniat The New Voice of Ukraine. Forţele Aeriene au raportat un total de 165 de drone ruseşti în spaţiul aerian ucrainean, inclusiv 24 de atacuri în 14 locaţii, precum şi nouă cazuri de resturi de dronă care au căzut pe clădiri din întreaga ţară, a mai informat sursa menţionată.