OLAF coordonează o anchetă privind presupusa eludare a sancţiunilor UE împotriva Rusiei

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a coordonat o investigaţie transfrontalieră complexă privind presupusa eludare a sancţiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei, care implică exportul a peste 760 de vehicule de transport din UE, cu sprijinul autorităţilor naţionale.

OLAF are un rol central în detectarea, investigarea şi contracararea tentativelor de ocolire a măsurilor restrictive ale UE, lucrând în strânsă cooperare cu statele membre şi partenerii internaţionali. Aplicarea eficientă a sancţiunilor UE este esenţială pentru protejarea intereselor de apărare şi securitate ale Uniunii.

Ancheta a fost iniţiată ca urmare a informaţiilor furnizate de autorităţile poloneze, care au identificat exporturi suspecte de vehicule uzate din mai multe state membre ale UE. Deşi vehiculele erau declarate că au ca destinaţie Turcia, probele adunate de autorităţile vamale poloneze au sugerat că destinaţia reală era Rusia.

Prin analiza extinsă a datelor şi verificarea încrucişată a informaţiilor vamale, comerciale şi de transport, OLAF a descoperit un mecanism mai vast, implicând mai mulţi exportatori din UE şi importatori declaraţi în ţări terţe, inclusiv Armenia, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan şi Republica Moldova. Cooperarea cu autorităţile din aceste ţări a permis OLAF să stabilească faptul că, în total, 766 de vehicule nu au fost importate în destinaţiile declarate.

Prin urmărirea fiecărui vehicul în parte, OLAF a reconstruit lanţul logistic şi, în cele din urmă, a localizat vehiculele în Rusia, confirmând astfel presupusa eludare a sancţiunilor UE. Constatările OLAF au condus la deschiderea de anchete penale în trei state membre diferite. În plus, informaţiile furnizate de OLAF au determinat autorităţile UE competente să intensifice monitorizarea şi profilarea de risc pentru livrările viitoare.

Directorul general interimar al OLAF, Salla Saastamoinen, a declarat:

„Eludarea sancţiunilor subminează eficacitatea măsurilor restrictive ale Uniunii Europene. Această investigaţie demonstrează cum cooperarea cu statele membre şi autorităţile din ţări terţe permite OLAF să descopere scheme complexe transfrontaliere şi să protejeze integritatea sancţiunilor UE.”

OLAF continuă să colaboreze îndeaproape cu partenerii săi pentru a asigura aplicarea eficientă a sancţiunilor Uniunii Europene.