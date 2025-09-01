Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
One United Properties anunţă intenţia de a lansa un program de Ofertă Publică de Cumpărare pentru până la 20% din propriile acţiuni

M.P.
1 septembrie, 21:36

One United Properties anunţă intenţia de a lansa un program de Ofertă Publică de Cumpărare pentru până la 20% din propriile acţiuni

One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte, anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, intenţia de a lansa un program de Ofertă Publică de Cumpărare („OPC”) pentru răscumpărarea acţiunilor proprii. Oferta publică de cumpărare reprezintă un mecanism prin care o companie listată oferă acţionarilor săi posibilitatea de a-şi vinde acţiunile direct către companie, la un anumit preţ şi într-o perioadă de timp determinată.

Sursa citată precizează:

„Compania intenţionează să achiziţioneze până la 20% din capitalul social subscris şi vărsat prin intermediul unui program OPC, la un preţ minim de 25 de lei şi un preţ maxim de 40 de lei per acţiune, valoarea totală a ofertei ridicându-se la maximum 884 de milioane de lei. OPC este concepută ca parte a unui program mai amplu de răscumpărare şi poate fi derulată prin una sau mai multe oferte succesive, în funcţie de condiţiile de piaţă, nivelul de participare al acţionarilor şi aprobările din partea autorităţilor de reglementare.

Intenţia de a lansa programul de OPC reflectă poziţia financiară solidă a Companiei şi capacitatea sa de a genera numerar, care îi permit să continue investiţiile în dezvoltări de amploare, asigurând în acelaşi timp un management activ al capitalului. Acţiunile răscumpărate vor fi anulate, iar capitalul social al companiei va fi redus, ceea ce va conduce la optimizarea structurii de capital şi va susţine crearea de valoare pe termen lung pentru acţionari”.

„De la momentul listării, One United Properties a utilizat în mod consecvent mecanismele pieţei de capital - obţinând finanţări pentru accelerarea creşterii, extinzând baza de investitori şi stabilind parteneriate pe termen lung. Prin programul de OPC, folosim din nou aceste instrumente de piaţă pentru a consolida structura de capital şi a genera valoare suplimentară pentru acţionarii noştri. Această iniţiativă nu reprezintă o îndepărtare faţă de piaţa de capital, ci o oportunitate de a utiliza pe deplin mecanismele acesteia pentru a optimiza baza de capitaluri proprii, reafirmând totodată angajamentul nostru ferm de a rămâne o companie listată, transparentă, orientată spre viitor şi dinamică”, a declarat Claudio Cisullo, Preşedintele Consiliului de Administraţie al One United Properties.

Aceeaţi sursă concluzionează:

„Membrii Consiliului de Administraţie, inclusiv co-fondatorii Companiei, au confirmat că nu vor vinde nicio acţiune în cadrul programului de OPC.

Programul de OPC va fi derulat în conformitate cu reglementările aplicabile în vigoare şi este condiţionat de aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, convocată pentru data de 15 octombrie 2025, precum şi de aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară („ASF”). Detaliile complete ale programului, inclusiv prevederile finale, structura şi calendarul, vor fi publicate în documentaţia oficială a ofertei, ulterior aprobării de către ASF”.

